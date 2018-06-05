Новый план: перенесем целлюлозный завод в другое место

Раньше он бы слесарем на ферме и помнит время, когда Кооги был в центре внимания всего СССР. Это было единственный раз, когда это захолустье было на переднем плане. Тогда здесь был очаг ящура.

Трудно сказать, что достигло сегодня утром Табивере раньше: первый приличный летний дождь, которого ждали неделями, или новость о том, что местонахождение целлюлозного завода сдвигается на расстояние в несколько сотен метров от клубничных грядок жителей Табивере.

В садах пострижены газоны, в последние десять лет покрашены дома, положены новые крыши. Кажется, что люди любят это место. Свежий дождь подчеркнул особенно приятно пахнущее раннее лето.

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Табивере находится на востоке от местонахождения будущего завода. Вонь от завода как раз дошла бы до Табивере, если бы возникла запаховая тревога – как называют это явление Полли и Кохава.

“Начальник говорит, что будет работа”, - говорит Энн Пыльдмаа (56), стригущий траву триммером посреди Табивере. Он бывший лесной сторож, раньше работавший в лесничестве Курси, а теперь живущий здесь.

“Если, конечно, это правда и не угробит реку, - добавляет он.

По образованию он ветеринар, но никогда им не работал: “Где эти животные, одни кошки остались”.

“Мне десять лет до пенсии, у меня 17 зубов, я сравнил себя с одним знакомым ветеринаром. У него 22!” – радостно сообщает он и снова включает триммер.

Он - за.

“Я против, какая разница – Тарту или Табивере? Эстония одна. Чудское озеро же погибнет”, - уверен Арно Ыунапуу (67). Он сидит в недавно покрашенном тракторе Т-16, в ящике – триммер для газона.

“К счастью стало прохладнее, стало полегче”, - говорит он, обещая сразу приступить к работе.

“Юри Ратас – круглый, как колесо, и EKRE тоже, как и все они. Никто ни за что не отвечает, но правительство ведь должно отвечать».

Раньше он бы слесарем на ферме и помнит время, когда Кооги был в центре внимания всего СССР. Это было единственный раз, когда это захолустье было на переднем плане. Тогда здесь был очаг ящура. Как утверждается.

“Животным дали барду, она была горячей. Они начинали пускать пену изо рта, было это от ожога или действительно заразная болезнь, никто не узнал”.

Автобус объезжал деревню стороной. В Кооги был карантин. Перед дверями школ в округе были коврики с формалином, чтобы дети не заразились. Все это было в начале 1980-х.

“Юри Ратас – круглый, как колесо, и EKRE тоже, как и все они. Никто ни за что не отвечает, но правительство ведь должно отвечать».