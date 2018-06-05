Украинский сайт опубликовал «расстрельный список» из 47 журналистов и блогеров

Примечательно, что в документе нет фамилии пережившего постановочное покушение Аркадия Бабченко, но в нем упоминаются Матвей Ганапольский и Евгений Киселев (ранее эти два журналиста побывали в СБУ на обсуждении «расстрельного» списка).

Полный список:

1. Матвей Ганапольский

2. Евгений Киселев

3. Айдер Муждабаев

4. Иван Яковина

5. Екатерина Сергацкова

6. Илья Богданов

7. Сергей Гришин

8. Даниил Яневский

9. Юрий Андрухович

10. Виталий Портников

11. Юрий Макаров

12. Василий Шкляр

13. Роман Скрыпин

14. Роман Чайка

15. Татьяна Даниленко

16. Богдан Буткевич

17. Юрий Винничук

18. Олеся Яхно

19. Елена Яхно

20. Денис Казанский

21. Сергей Иванов

22. Евгений Лешан

23. Леонид Швец

24. Ксения Василенко

25. Сергей Рахманин

26. Юлия Мостовая

27. Алексей Мустафин

28. Лариса Ницой

29. Олег Константинов

30. Осман Пашаев

31. Ольга Худецкая

32. Владимир Притула

33. Владимир Задирака

34. Дмитрий Резниченко

35. Александр Володарский

36. Максим Осадчук

37. Павел Казарин

38. Денис Мацола

39. Отар Довженко

40. Марьяна Пьецух

41. Карл Волох

42. Ян Валетов

43. Андрей Плахонин

44. Александра Дворецкая

45. Александр Михельсон

46. Александр Братущак

47. Алена Притула

Напомним, впервые о существовании некоего «расстрельного списка» рассказал 31 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко после того, как сотрудники СБУ задержали предполагаемого организатора покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

«У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть», - пояснил Луценко. Правда, тогда утверждалось, что в «расстрельном списке» содержится 30 фамилий.

По версии СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы. Для этого они завербовали Бориса Германа - исполнительного директора завода «Шмайсер», который производит оружие для Минобороны.

По предварительным данным, именно Борис Герман получил 40 тысяч долларов за организацию убийства Бабченко. Он предложил бывшему участнику АТО 30 тысяч долларов за исполнение этого преступления. Затем организатор передал предполагаемому киллеру задаток в размере 15 тысяч долларов. После этого сотрудники СБУ, следившие за Германом, инсценировали убийство Бабченко, а потом задержали предполагаемого организатора.

В суде Герман заявил, что работал на украинскую контрразведку. По его словам, работа с инсценировкой убийства Бабченко была согласована с контрразведчиками. По словам Германа, к нему обратился «человек из Москвы» Вячеслав Пивоварник, который якобы отвечает в частном фонде Путина «за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину». Именно Пивоварник передал Герману «расстрельный список».

Украинец сразу же сообщил о контакте с россиянином в контрразведку. Впрочем, прокурор Руслан Кравченко после заседания Шевченковского районного суда опроверг версию обвиняемого. Он заявил, что Герман не сотрудничал с контрразведкой.