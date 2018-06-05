Почти все дети в секторе Газа психически больны

Почти все дети в секторе Газа психически нездоровы. 95 процентов из них страдают от депрессий, гиперактивны, агрессивны либо чрезмерно замкнуты, говорится в докладе гуманитарной организации Save the Children, опубликованном во вторник, 5 июня, передает Deutsche Welle.
Около 63 процентов несовершеннолетних жителей сектора Газа страдают ночными кошмарами, у 68 процентов зафиксированы проблемы со сном. Главной причиной стресса у этих детей является страх перед бомбардировками и другими следствиями конфликта с Израилем, а также постоянной политической нестабильности, указывают авторы исследования.
"Дети в Газе выносливы, но им срочно требуется помощь в переработке травматического опыта", - заявила директор Save the Children по палестинским регионам Дженнифер Мурхед. Она призвала международное сообщество увеличить объемы помощи палестинским детям и расширить программы помощи в школах и администрациях.
Только за последние дни израильская авиация неоднократно обстреливала сектор Газа. В частности, ракетный удар был нанесен в ночь на 30 мая, бомбардировке подвергнуты 25 военных объектов палестинского радикального исламского движения ХАМАС. Днем ранее израильская авиация сообщила, что нанесла удары более чем по 35 объектам радикальных исламистов в секторе Газа. Тем самым Израиль отреагировал на ракетные и минометные обстрелы с территории сектора.