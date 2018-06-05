Почти все дети в секторе Газа психически больны

Около 63 процентов несовершеннолетних жителей сектора Газа страдают ночными кошмарами, у 68 процентов зафиксированы проблемы со сном. Главной причиной стресса у этих детей является страх перед бомбардировками и другими следствиями конфликта с Израилем, а также постоянной политической нестабильности, указывают авторы исследования.

"Дети в Газе выносливы, но им срочно требуется помощь в переработке травматического опыта", - заявила директор Save the Children по палестинским регионам Дженнифер Мурхед. Она призвала международное сообщество увеличить объемы помощи палестинским детям и расширить программы помощи в школах и администрациях.