Нефть дешевеет из-за новостей о том, что США неофициально попросили ОПЕК увеличить добычу

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:04 по Москве снизилась на 1,34 доллара (1,78%) - до 73,95 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,42 доллара (0,65%) - до 64,33 за баррель, передает "Интерфакс".

По слухам, Россия и Саудовская Аравия могут предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Вопрос о смягчении квот добычи будет обсуждаться на встрече ОПЕК+ 22-23 июня.

Источники Bloomberg в администрации Трампа рассказали, что правительство США обратилось к Саудовской Аравии и некоторым другим странам ОПЕК с непубличной просьбой увеличить добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки.

По другим сообщениям, в ходе встречи нескольких арабских нефтяных министров, которая прошла в минувшие выходные в столице Кувейта, обсуждалась "просьба об увеличении нефтедобычи". При этом не указывается, каким именно образом была осуществлена эта просьба.

США просят ОПЕК нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки из-а необходимости снизить мировые цены на нефть, из-за которых цены на бензин в США достигли трехлетнего максимума.

В апреле американский президент Дональд Трамп обращался к ОПЕК вполне официально, обвиняя при этом картель в искусственно завышенных ценах на нефть. Уже в следующем месяце он заявил о том, что США выходят из ядерного соглашения с Ираном и пригрозил вернуть против одного из крупнейших экспортеров нефти в мире санкции.

Ранее в рамках ПМЭФ министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и его российский коллега Александр Новак обсудили смягчение ограничений добычи и заявили, что намерены продолжить эти консультации с коллегами по соглашению.