Нефть дешевеет из-за новостей о том, что США неофициально попросили ОПЕК увеличить добычу

Цены на нефть во вторник, повышавшиеся с утра после падения накануне, днем перешли к снижению в связи с сообщениями информированных источников о том, что представители США попросили членов ОПЕК увеличить добычу сырья на 1 млн баррелей в сутки, передает Newsru.com.
Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:04 по Москве снизилась на 1,34 доллара (1,78%) - до 73,95 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,42 доллара (0,65%) - до 64,33 за баррель, передает "Интерфакс".
По слухам, Россия и Саудовская Аравия могут предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Вопрос о смягчении квот добычи будет обсуждаться на встрече ОПЕК+ 22-23 июня.
Источники Bloomberg в администрации Трампа рассказали, что правительство США обратилось к Саудовской Аравии и некоторым другим странам ОПЕК с непубличной просьбой увеличить добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки.
По другим сообщениям, в ходе встречи нескольких арабских нефтяных министров, которая прошла в минувшие выходные в столице Кувейта, обсуждалась "просьба об увеличении нефтедобычи". При этом не указывается, каким именно образом была осуществлена эта просьба.
США просят ОПЕК нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки из-а необходимости снизить мировые цены на нефть, из-за которых цены на бензин в США достигли трехлетнего максимума.
В апреле американский президент Дональд Трамп обращался к ОПЕК вполне официально, обвиняя при этом картель в искусственно завышенных ценах на нефть. Уже в следующем месяце он заявил о том, что США выходят из ядерного соглашения с Ираном и пригрозил вернуть против одного из крупнейших экспортеров нефти в мире санкции.
Ранее в рамках ПМЭФ министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и его российский коллега Александр Новак обсудили смягчение ограничений добычи и заявили, что намерены продолжить эти консультации с коллегами по соглашению.
Страны ОПЕК и несколько государств, не входящих в международный картель экспортеров нефти, договорились снизить добычу нефти с начала 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. На протяжении последних семи месяцев план перевыполняется, в том числе за счет падения добычи в Венесуэле и ряде стран Африки. Соглашение о сокращении добычи нефти между 24 государствами ОПЕК+ вступило в силу в январе 2017 года и продлевалось уже дважды. Оно действует до конца 2018 года.