Союз банков Эстонии возглавил руководитель LHV

Новым руководителем Союза банков Эстонии на следующие два года станет глава банка LHV Эрки Килу, эту должность ему передаст управлявший союзом предыдущие три года глава Swedbank Роберт Китт.
По словам Килу, союз продолжит разрабатывать законодательные акты, защищающие интересы участников союза, а также продвигать сотрудничество сторон в сфере развития платежных систем, препятствования отмыванию денег и безопасности, пишет BNS.
«По-прежнему важно препятствовать отмыванию денег и претворять в жизнь идеи, которые в этой связи были представлены союзом правительству страны. За последние три года доля сбережений нерезидентов в эстонских банках снизилась в три раза. В то же время важно понимать, откуда приходили деньги нерезидентов раньше и откуда они приходят сейчас. Нынешние клиенты из нерезидентов чаще всего родом из Евросоюза, что является нормальным в условиях свободного движения капитала», - сказал Килу.
Он добавил также, что союз продолжит работать в направлении развития ответственности с области банковского дела. Роль банков, по его словам, заключается в первую очередь в финансировании экономики, которая должна быть действенной как в хорошие, так и в плохие времена.