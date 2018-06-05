Союз банков Эстонии возглавил руководитель LHV

«По-прежнему важно препятствовать отмыванию денег и претворять в жизнь идеи, которые в этой связи были представлены союзом правительству страны. За последние три года доля сбережений нерезидентов в эстонских банках снизилась в три раза. В то же время важно понимать, откуда приходили деньги нерезидентов раньше и откуда они приходят сейчас. Нынешние клиенты из нерезидентов чаще всего родом из Евросоюза, что является нормальным в условиях свободного движения капитала», - сказал Килу.