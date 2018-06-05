Российские таможенники забрали у путешественников вывезенные из Эстонии швейные машинки

На таможенном посту Куничина Гора на российско-эстонской границе при въезде в Россию путешественники не задекларировали ввозимые культурные ценности - две швейные машинки, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление РФ.

Водитель и пассажиры на автомобиле Volkswagen Touran сказали, что приобрели швейные машинки в Эстонии для личных целей и документами на них не располагают.