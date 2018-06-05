Российские таможенники забрали у путешественников вывезенные из Эстонии швейные машинки

Российские путешественники хотели вывезти из Эстонии две старинные швейные машинки, но были остановлены российскими таможенниками, поскольку не задекларировали товар как культурную ценность.
На таможенном посту Куничина Гора на российско-эстонской границе при въезде в Россию путешественники не задекларировали ввозимые культурные ценности - две швейные машинки, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление РФ.
Водитель и пассажиры на автомобиле Volkswagen Touran сказали, что приобрели швейные машинки в Эстонии для личных целей и документами на них не располагают.
Экспертиза установила, что обе швейные машинки относятся к категории культурных ценностей как оборудование бытового назначения, созданное более ста лет назад. Машинки изъяли, заведено дело о проступке.