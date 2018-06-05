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Российские таможенники забрали у путешественников вывезенные из Эстонии швейные машинки

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Швейная машинка. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Caro / Sorge / Caro / Sorge

Российские путешественники хотели вывезти из Эстонии две старинные швейные машинки, но были остановлены российскими таможенниками, поскольку не задекларировали товар как культурную ценность.

На таможенном посту Куничина Гора на российско-эстонской границе при въезде в Россию путешественники не задекларировали ввозимые культурные ценности - две швейные машинки, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление РФ.

Водитель и пассажиры на автомобиле Volkswagen Touran сказали, что приобрели швейные машинки в Эстонии для личных целей и документами на них не располагают.

Экспертиза установила, что обе швейные машинки относятся к категории культурных ценностей как оборудование бытового назначения, созданное более ста лет назад. Машинки изъяли, заведено дело о проступке.

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