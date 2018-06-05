Из Германии в Эстонию вернулся еще один беженец

Как сообщила BNS советник Министерства социальных дел по вопросам международной защиты Кайза Юпрус-Тали, наряду с вернувшейся в марте сирийской семьей, в мае в Эстонию возвратился еще один получивший международную защиту человек, также родом из Сирии.

В начале текущего года германские власти предписали срок выезда из Германии трем семьям, получившим в Эстонии международную защиту, в трех семьях насчитывается в общей сложности 13 человек, которые в разные сроки в течение 2017 года покинули Эстонию. Во второй половине марта из Германии в Эстонию прибыла покинувшая в прошлом году Эстонию семья из четырех человек, а в мае еще один беженец, направленный в Эстонию по квотам ЕС, которому германские власти предписали срок выезда из Германии.

По словам Юпрус-Тали, Министерство социальных дел в целях защиты частной жизни и облегчения интеграции в местную жизнь не разглашает подробностей возвращенных в Эстонию беженцев.

Она отметила, что отправленные в Эстонию реципиенты международной защиты имеют отношение к тому самоуправлению, где они зарегистрированы в соответствии с регистром народонаселения. Если они лишились жилого помещения во время своего отсутствия в Эстонии, то государство вторично не станет покрывать их расходы, жилье возвратившимся подыскивается по договоренности с местным самоуправлением: пока они не найдут себе новое жилье, они имеют право на неотложную социальную помощь, которую им может оказать местное самоуправление.

Юпрус-Тали напомнила, что лицо, которое получило международную защиту, имеет право находиться за пределами Эстонии 90 дней в течение полугода. Если этот срок превышен, государство прекращает выплату всех предусмотренных беженцу пособий.

«Вернувшимся в Эстонию беженцам могут возобновить выплату пособий, но для этого они должны обратиться к соответствующему ведомству. В то же время, у них есть право на получение от местного самоуправления неотложной социальной помощи. У них также есть право получить услуги опорного лица, переводчика и обучения эстонскому языку — все это предусмотрено законом», - пояснила Юпрус-Тали.