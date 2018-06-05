Адвокат: Кофкина пора освободить

Во вторник Пильв отметил в Харьюском уездном суде, что обычно разумное время производства исчисляется пятью годами, в сложных случаях семью годами, при этом, по словам Пильве, дело Кофкина рассматривается шесть с половиной лет, пишет BNS.

По словам Пильва, разумное время производства начинает действовать уже в том случае, если есть подозрения относительно следствия, при том что не требуется выдвигать никаких конкретных подозрений. Пильв привел факт того, что 9 февраля 2011 года эстонские власти направили Швейцарии просьбу о правовой помощи и шесть с половиной лет назад Кофкин и Эдгар Сависаар были извещены, что они попали под следствие.

По словам адвоката, как эстонская судебная система, так и Европейский суд по правам человека конкретно определяют, какой должна быть разумная продолжительность судебного производства, и когда этот период действует.