Почему известная итальянская компания перенесла свою штаб-квартиру в Эстонию

Предприятие начало свою деятельность в Италии почти 15 лет назад. Все программное обеспечение создается на Украине в Одессе, устройства производят в Китае. Торговые представительства и филиалы компании находятся во Франции, Испании, в США, Германии и Великобритании. А штаб-квартира – теперь в Эстонии, пишет Postimees.

«Мы на протяжении многих лет руководили бизнесом из Италии, но из-за бессчетного количества регуляций и из-за бюрократии Италия – не самое хорошее место для ведения международного бизнеса. Там нет э-идентичности, сложная налоговая система. Поэтому три года назад мы начали консультироваться у предприятия Gartner о том, куда мы могли бы перенести свою штаб-квартиру», - рассказал Postimees основатель Wildix Стефано Ослер.

В Gartner ему предложили три страны на выбор: Великобританию, Голландию и Эстонию.

«Я открыл карту, нашел Эстонию и начал изучать показатели бизнес-среды. В 2015 году я впервые сюда приехал, на протяжении двух недель встречался с представителями бухгалтерских предприятий и консультантами и принял решение: мы переезжаем в Эстонию!» - рассказал Ослер.

В Эстонии теперь и находится штаб-квартира Wildix, в которой работают пять человек. Предприятие планирует расширять штат и ищет новых сотрудников. Ослеру так понравилось в Эстонии и в Таллинне, что он не только стал э-резидентом, но и сам переехал в Эстонию и перевез в Таллинн свою жену и брата.

«Если итальянцы после пяти минут знакомства начинают жаловаться на правительство, на налоги, на депрессию, на иммигрантов и безработицу, то жители Эстонии более оптимистично настроены в отношении своего настоящего и будущего. Эстония – растущая страна», - считает Ослер.

По его словам, открыть банковский счет и вести дела в Эстонии на удивление просто, особенно если сравнивать с Украиной, Италией или Францией. Даже проще, чем в Великобритании, потому что и там нет электронной идентичности и возможности поставить дигитальную подпись.

«Единственная проблема была со Swedbank, алгоритмы которого однажды сообщили, что, поскольку у меня предприятие, ведущее международный бизнес, то банковский счет фирмы необходимо закрыть из-за регуляций, касающихся борьбы с отмыванием денег. Никакого расследования не проводилось – просто утверждали, что теоретически я могу быть преступником», - возмущается бизнесмен. Ослер потребовал, чтобы в отношении него и его фирмы провели расследование, а не закрывали счета предприятия без какого-либо анализа и объяснений. В результате счета ему закрывать все же не стали.