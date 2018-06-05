В свете дела Сависаара: кто раньше избежал уголовного процесса из-за плохого здоровья

Согласно обвинению, Пехк и лично участвовал в задержании в марте того же года восьми человек и в их высылке под угрозой оружием. Задержанные семьи посадили в поезд и выслали из Эстонии, а также в принудительном порядке расселили в деревнях Северное и Чебаки Северного района Новосибирской области. Высланным разрешили вернуться в Эстонию в 1957-1958 годах.

Обвиняемый Пехк не явился на прошедшее в ноябре 2011 года судебное заседание, поскольку находился в больницу. В отношении него неоднократно проводили судебно-медицинские экспертизы и эксперты пришли к выводу, что у обвиняемого нет шансов на выздоровление. В мае 2012 года Тартуский уездный суд пришел к выводу, что уголовное преследование следует прекратить по причине неизлечимой болезни Пехка.

Дравшийся с представителями власти мужчина

В 2016 году тогдашняя судья Харьюского уездного суда Хельве Сяргава прекратила уголовное преследование в отношении Юри, которого обвиняли в угрозах, нанесении телесных повреждений и насилии в отношении представителя власти.

Защитник обвиняемого подал суду ходатайство о прекращении производства в отношении Юри на основании пункта 6 части 1 199 статьи Уголовно-процессуального кодекса, поскольку в начале судебного рассмотрения выяснилось, что здоровье Юри ухудшилось, вызванная скорая помощь доставила его в больницу.

По выписке из истории болезни Юри в Северо-Эстонской региональной больницы, в которой был описан характер болезни обвиняемого (остеомиелит, вызванный прежней травмой головы, многочисленные травмы, падения, эпилептические припадки, операция на позвонке и так далее), пришли к выводу, что ему нужна повторная операция. После повторной операции его состояние здоровье по-прежнему было плохим.

Защитник высказал оценку, что Юри – пожилой и неизлечимо больной человек, который не в состоянии участвовать в судебном производстве и отбывать наказание. Ту же позицию занял прокурор, который пришел к выводу, что, учитывая возраст Юри и поставленные ему диагнозы, при лечении, конечно, можно поддерживать его здоровье стабильным, но полное излечение невозможно. Суд, учтя возраст и состояние здоровья обвиняемого, прекратил производство.

Заключенного освободили от несения наказания из-за химиотерапии

В 2012 году Вируский уездный суд решил прекратить уголовное производство в отношении Владимира, ранее находившегося в тюрьме и трижды наказанного в уголовном порядке. Его обвиняли в систематических и групповых кражах со взломами.

Всего за пару месяцев до этого Тартуский уездный суд освободил его от необходимости отбыть трехлетний срок заключения, поскольку он нуждался в химиотерапии. Руководитель медицинского отдела Тартуской тюрьмы признал, что все его болезни осложняют прогнозы.

Через три года Владимира вместе с подельниками вновь признали виновными во взломах квартир и кражах, в том числе один раз в присутствии потерпевшего.

Владимир заключил с прокуратурой соглашение, признав свою вину и согласившись с заключением на год. В начале прошлого года суд отложил начало его отсидки на полгода из-за лечения. Летом прошлого года теперь уже 30-летний Владимир был наказан за кражу в административном порядке.