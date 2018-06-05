В свете дела Сависаара: кто раньше избежал уголовного процесса из-за плохого здоровья

В связи с прекращением судебного производства по делу Эдгара Сависаара, обвиненного в коррупционных преступлениях, стоит помнить, что суд и раньше неоднократно выносил аналогичные решения. Начиная с сентября 2011 года, когда в список обстоятельств, исключающих судебное преследование, добавили неизлечимые болезни, на этом основании суд прекращал производство десять раз. Прекратить производство по уголовному дело по тем же обстоятельствам еще до отправки в суд может и прокуратура, пишет Postimees.
29 марта этого года Тартуский окружной суд оставил в силе решение, благодаря которому причудский рыбный король Пауль Кярберг из-за плохого здоровья избежал суда и новой экспертизы. А именно, уездный суд 31 января прекратил производство в отношении Пауля Кярберга, Omedu Rand и OÜ Peipus Fish по причине неизлечимой болезни Кярберга.
Суд объяснил прекращение производства тем, что согласно судебно-медицинской экспертизе, проведенной по ходатайству защиты Кярберга, состояние здоровья подсудимого не позволяет ему участвовать в судебных слушаниях, и при возможном признании вины нести наказание. Суда избежали и его фирмы.
Но прокурор Марге Пюссь обжаловала прекращение производства, поскольку, по ее оценке, экспертиза здоровья Кярберга не отвечала требованиям и нужно назначить новую экспертизу. По словам Пюссь, в комиссии, оценивавшей здоровье Кряберга, состоявшей из четырех человек, были лишь один врач-специалист, остальные являлись врачами общей практики.
«Я требовала экспертизы комиссии в составе врачей-специалистов, поскольку речь идет об узкой специализации, которую в нынешней комиссии представлял всего один человек. Суд это ходатайство не удовлетворил», - сказала Пюссь. Она могла обжаловать прекращение производства по уголовному делу, но и в этом Тартуский окружной суд ей сегодня отказал.
Состоящая из трех судей коллегия окружного суда не согласилась с позицией прокурора и пришла к выводу, что акт экспертизы отвечает введенным требованиям. По оценке коллегии, у них нет оснований сомневаться в основательно расписанных описаниях исследования, оценке результатов и объяснениях особых мнений экспертов.
Подсудимые, обвинявшиеся в геноциде
В том же году уголовного преследования избежал 86-летний Яан Пяхна, которого обвинили в преступлениях против человечности.
Согласно обвинению, Пяхна будучи оперативником Хиймааского отдела КГБ ЭССР в феврале и марте 1949 года помог установить 46 человек, подлежащих высылке и переселению. Он собрал данные и составил секретные материалы на 14 семей, что стало основанием для решения об их высылке. В результате деятельности Пяхна был выслан 41 человек. Из высланных, в Сибири умерли восемь человек.
В отношении Пяхна были проведены три судебно-медицинские экспертизы, которые пришли к выводу, что он из-за своего слабого здоровья не в состоянии участвовать в судебных заседаниях и находиться в исправительном учреждении. Если сначала суд был вынужден продолжить процесс, поскольку закон не позволял прекратить производство по медицинским причинам, то в 2011 году список обстоятельств, исключающих уголовное преследование, добавили шестым пунктом, то есть неизлечимыми болезнями и производство по его уголовному делу было прекращено.
Яан Пяхна умер в 2012 году.
Та же судьба была уготована обвиненному в геноциде и нападениях на гражданское население 85-летему Вяйно Пехки.
Пехки обвинили в том, что он, будучи представителем оккупационных властей, в феврале и марте 1949 года собрал данные о 56 «кулаках» и входивших в группы «националистов», что стало основанием для их высылки. Оперативным группам удалось поймать и выслать четверых из выявленных Пехком человек.
Согласно обвинению, Пехк и лично участвовал в задержании в марте того же года восьми человек и в их высылке под угрозой оружием. Задержанные семьи посадили в поезд и выслали из Эстонии, а также в принудительном порядке расселили в деревнях Северное и Чебаки Северного района Новосибирской области. Высланным разрешили вернуться в Эстонию в 1957-1958 годах.
Обвиняемый Пехк не явился на прошедшее в ноябре 2011 года судебное заседание, поскольку находился в больницу. В отношении него неоднократно проводили судебно-медицинские экспертизы и эксперты пришли к выводу, что у обвиняемого нет шансов на выздоровление. В мае 2012 года Тартуский уездный суд пришел к выводу, что уголовное преследование следует прекратить по причине неизлечимой болезни Пехка.
Дравшийся с представителями власти мужчина
В 2016 году тогдашняя судья Харьюского уездного суда Хельве Сяргава прекратила уголовное преследование в отношении Юри, которого обвиняли в угрозах, нанесении телесных повреждений и насилии в отношении представителя власти.
Защитник обвиняемого подал суду ходатайство о прекращении производства в отношении Юри на основании пункта 6 части 1 199 статьи Уголовно-процессуального кодекса, поскольку в начале судебного рассмотрения выяснилось, что здоровье Юри ухудшилось, вызванная скорая помощь доставила его в больницу.
По выписке из истории болезни Юри в Северо-Эстонской региональной больницы, в которой был описан характер болезни обвиняемого (остеомиелит, вызванный прежней травмой головы, многочисленные травмы, падения, эпилептические припадки, операция на позвонке и так далее), пришли к выводу, что ему нужна повторная операция. После повторной операции его состояние здоровье по-прежнему было плохим.
Защитник высказал оценку, что Юри – пожилой и неизлечимо больной человек, который не в состоянии участвовать в судебном производстве и отбывать наказание. Ту же позицию занял прокурор, который пришел к выводу, что, учитывая возраст Юри и поставленные ему диагнозы, при лечении, конечно, можно поддерживать его здоровье стабильным, но полное излечение невозможно. Суд, учтя возраст и состояние здоровья обвиняемого, прекратил производство.
Заключенного освободили от несения наказания из-за химиотерапии
В 2012 году Вируский уездный суд решил прекратить уголовное производство в отношении Владимира, ранее находившегося в тюрьме и трижды наказанного в уголовном порядке. Его обвиняли в систематических и групповых кражах со взломами.
Всего за пару месяцев до этого Тартуский уездный суд освободил его от необходимости отбыть трехлетний срок заключения, поскольку он нуждался в химиотерапии. Руководитель медицинского отдела Тартуской тюрьмы признал, что все его болезни осложняют прогнозы.
Через три года Владимира вместе с подельниками вновь признали виновными во взломах квартир и кражах, в том числе один раз в присутствии потерпевшего.
Владимир заключил с прокуратурой соглашение, признав свою вину и согласившись с заключением на год. В начале прошлого года суд отложил начало его отсидки на полгода из-за лечения. Летом прошлого года теперь уже 30-летний Владимир был наказан за кражу в административном порядке.
В ноябре 2011 года Выруский уездный суд прекратил производство по уголовному делу в отношении тогда 25-летнего Михкеля, поскольку тот после несчастного случая имел неизлечимое заболевание и 100-процентную нетрудоспособность. Он обвинялся в злостном нарушении общественного порядка с применением насилия.