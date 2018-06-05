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  • Яна Тоом: давно надо было прекратить дело в отношении Сависаара

Яна Тоом: давно надо было прекратить дело в отношении Сависаара

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Яна Тоом.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

По словам депутата Европарламента от Центристской партии Яны Тоом, она почувствовала облегчение, узнав, что суд решил прекратить производство в отношении Эдгара Сависаара.

«Мне очень жаль, что это не было сделано раньше», - сказала Тоом в интервью журналисту ERR Томасу Силдаму. Отвечая на вопрос, сожалеет ли она о том, что теперь мы не узнаем, совершал ли Сависаар преступления, в которых его обвиняет прокуратура, Яна Тоом сказала, что выбора все равно не было.

«Тут два варианта: или мы никогда ни о чем не узнаем, или Эдгар умрет в зале суда. Учитывая темпы нашего судебного производства и того, сколько дело длилось до сих пор, я думаю, это могло занять еще несколько лет», - сказала Тоом.

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