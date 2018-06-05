Яна Тоом: давно надо было прекратить дело в отношении Сависаара

«Мне очень жаль, что это не было сделано раньше», - сказала Тоом в интервью журналисту ERR Томасу Силдаму. Отвечая на вопрос, сожалеет ли она о том, что теперь мы не узнаем, совершал ли Сависаар преступления, в которых его обвиняет прокуратура, Яна Тоом сказала, что выбора все равно не было.