Яна Тоом: давно надо было прекратить дело в отношении Сависаара
5 июня 2018 г., 17:41
По словам депутата Европарламента от Центристской партии Яны Тоом, она почувствовала облегчение, узнав, что суд решил прекратить производство в отношении Эдгара Сависаара.
«Мне очень жаль, что это не было сделано раньше», - сказала Тоом в интервью журналисту ERR Томасу Силдаму. Отвечая на вопрос, сожалеет ли она о том, что теперь мы не узнаем, совершал ли Сависаар преступления, в которых его обвиняет прокуратура, Яна Тоом сказала, что выбора все равно не было.
«Тут два варианта: или мы никогда ни о чем не узнаем, или Эдгар умрет в зале суда. Учитывая темпы нашего судебного производства и того, сколько дело длилось до сих пор, я думаю, это могло занять еще несколько лет», - сказала Тоом.