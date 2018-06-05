На фестивале стрит-фуда предложат распечатанную на 3D-принтере еду и блюда из насекомых
5 июня 2018 г., 17:58
В Таллинне и Тарту в середине июня пройдет посвященный блюдам эстонской кухни фестиваль уличной еды, а также фестиваль уличных артистов TaDaa!, на который съедутся уличные музыканты, фокусники, артисты и организаторы огненных шоу из разных стран, передает Rus.err.
В юбилейном году в фестивале стрит-фуда в Таллинне примет участие более 70 и в Тарту более 40 фургонов со стрит-фудом, уличных ресторанов и поп-ап кафе.
На фестивале можно будет попробовать различные дары моря. Кроме того, впервые будет предложено блюдо гавайского происхождения поук боул, а также распечатанная на 3D-принтере еда. В Эстонию приедет и готовящий блюда из насекомых повар из Финляндии.