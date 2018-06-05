Лечащий врач Сависаара: Эдгар оскорблен, что процесс прекратили из-за болезни

Лечащий врач Эдгара Сависаара Пеэп Пыддер скупо прокомментировал состояние здоровья своего пациента, поскольку речь идет о деликатных личных данных. Однако он заявил, что здоровье Сависаара ухудшилось за время судебного процесса, пишет Postimees.
Пыддер рассказал, что приложил много усилий, чтобы состояние Сависаара стабилизировалось. «Но тут начинается новое заседание – и опять происходит ухудшение, ну сколько можно?!» - возмущается он.
По словам лечащего врача, решение о прекращении производства было верным. «У нас в Эстонии уже есть одно юстиционное убийство – Рейна Каарепере», - заметил Пыддер.
«Для чего нужен был этот цирк, если с самого начала было известно, что человек болен», - возмущается он.
«Эдгар все время сражался, - говорит Пыддер, - он оскорблен, что судебный процесс прекратили из-за состояния его здоровья, он все же хотел бы еще поговорить об обвинении».