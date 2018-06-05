Лечащий врач Сависаара: Эдгар оскорблен, что процесс прекратили из-за болезни

Пыддер рассказал, что приложил много усилий, чтобы состояние Сависаара стабилизировалось. «Но тут начинается новое заседание – и опять происходит ухудшение, ну сколько можно?!» - возмущается он.

По словам лечащего врача, решение о прекращении производства было верным. «У нас в Эстонии уже есть одно юстиционное убийство – Рейна Каарепере», - заметил Пыддер.

«Для чего нужен был этот цирк, если с самого начала было известно, что человек болен», - возмущается он.