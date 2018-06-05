Путин встретился с президентом Австрии: опоздал и сообщил о вреде санкций

Подводя первые итоги переговоров, Александер Ван дер Беллен заявил, что обсудил с Путиным создание дополнительных возможностей для диалога гражданских обществ России и Австрии.

"Я рад вас приветствовать в Вене. Мне особенно приятно, что первый визит после вступления в должность состоялся в Вене. Мы нашли общий язык", - обратился Ван дер Беллен к своему коллеге.

Владимир Путин отметил, что в ходе переговоров обсуждались международные кризисы в Сирии и на Украине. Он также коснулся проблемы санкций, назвав их неэффективными.

"Россия преодолела, хочу вас заверить, все трудности, связанные с внешними ограничениями. Для нас несколько лет назад это было непросто, имея в виду, что мы одновременно столкнулись с существенным - в два раза - падением цен на товары нашего традиционного экспорта. Тем не менее мы не только сохранили макроэкономическую стабильность, но и укрепили ее", - сказал Путин.

Путину был задан вопрос, могут ли переговоры с австрийским руководством создать хорошие условия для отмены санкций ЕС в отношении России. Президент РФ отметил, что "санкции, политические ограничения, протекционизм, все это вещи одного порядка - все это способы решения политических вопросов, в конечном счете негодные для достижения конечного результата, они вредны и для тех, кто их инициирует, и для тех, против кого они направлены".

"Мне кажется, эти действия, которые мы называем санкциями, вредны для всех, и поэтому в их отмене, мне кажется, заинтересованы все. Мы тоже", - подчеркнул президент РФ.

В то же время, по его словам, в России "прекрасно понимают и отдают себе отчет в том, что индивидуально каждой из стран Евросоюза достаточно сложно говорить об этом". "Не буду говорить о причинах, они известны, но все, что происходит в этой сфере, не мешает развивать нам отношения с Австрийской Республикой", - добавил Путин.

Австрия будет придерживаться линии ЕС в вопросе санкций

Ван дер Беллен со своей стороны заверил, что Австрия будет действовать в русле решений Евросоюза, передает "Интерфакс".

"Австрия через месяц станет председателем в Совете ЕС. Мы живем во времена возросшей напряженности. Австрия обязалась внести вклад в разрядку напряженности, - отметил президент страны. - Но надо сказать, что Австрия в вопросе санкций придерживается линии ЕС".

Александер Ван дер Беллен подчеркнул важную роль экономического сотрудничества с Россией, у которой "еще есть огромный потенциал". "Вчера мы праздновали особый юбилей - 50 лет договора между Россией и Австрией о газовых поставках", - добавил президент. По его словам, это пример "выдающейся кооперации".

Ван дер Беллен также считает Россию "реальной частью Европы". "Мир во всей Европе возможен только с Россией, и ряд международных проблем можно решить только вместе с Россией", - заключил он.

Путин опоздал на встречу на 20 минут

Переговоры политических лидеров организованы во дворце Хофбург, куда Путин прибыл после приземления в аэропорту Швехат. Причем российский президент опоздал на 20 минут, пишет Kleine Zeitung. Путина встречал во внутреннем дворе резиденции военный оркестр отдельного гвардейского полка при президенте Австрии, который исполнил национальный гимн РФ.

После совместного фотографирования Путин и Ван дер Беллен отправились на переговоры, сначала в узком составе. В последующих расширенных переговорах также принимает участие федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. После подписания двусторонних документов будет проведена пресс-конференция.

"Австрия - важный партнер России, это касается инвестиций и политического диалога", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что переговоры двух президентов проходят в спокойной атмосфере.