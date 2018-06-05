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Баскетбольная команда Тартуского университета прекращает деятельность на профессиональной основе

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ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Ректорат Тартуского университета и руководство академического университетского спортклуба приняли решение прекратить прежнюю деятельность баскетбольной команды на профессиональной основе.

Для обеспечения конкурентоспособности университетской баскетбольной команды в дальнейшем будет поддерживаться университетский спорт прежде всего за счет местных резервов, сообщил пресс-секретарь университета.

По словам канцлера университета Меэлиса Лухта, дефицит академического спортклуба на конец 2017 года составлял около двухсот тысяч евро. "Самые больше расходы возникли с деятельностью баскетбольного клуба. Если продолжать эту деятельность на прежних принципах, к концу года дефицит вырос бы до полумиллиона евро. Поэтому изменения были неизбежны. Теперь мы должны принять решение, как двигаться дальше",- сообщил Лухт в пресс-релизе.

Как отметил Лухт, спонсорская помощь баскетбольной команде требуется в объеме вдвое-втрое большем, чем предоставляется сейчас.

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