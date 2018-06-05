Баскетбольная команда Тартуского университета прекращает деятельность на профессиональной основе

По словам канцлера университета Меэлиса Лухта, дефицит академического спортклуба на конец 2017 года составлял около двухсот тысяч евро. "Самые больше расходы возникли с деятельностью баскетбольного клуба. Если продолжать эту деятельность на прежних принципах, к концу года дефицит вырос бы до полумиллиона евро. Поэтому изменения были неизбежны. Теперь мы должны принять решение, как двигаться дальше",- сообщил Лухт в пресс-релизе.