Президент Керсти Кальюлайд назначила новых судей

На церемонии, которая состоялась в канцелярии Президента Республики, присягу перед главой государства принесли Алан Бийн, Элина Элкинд, Кристийна Каск, Тристан Плоом и Лаура-Лийз Сарапуу. Перед судьями выступил председатель Государственного суда Прийт Пикамяэ.

Алан Бийн, Лаура-Лийз Сарапуу и Элина Элкинд в августе приступят к работе в Харьюском уездном суде, судья Кристийна Каск в Тартуском уездном суде, а судья Тристан Плоом в Таллиннском административном суде.