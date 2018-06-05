Президент Керсти Кальюлайд назначила новых судей
5 июня 2018 г., 19:58
Президент Керсти Кальюлайд во вторник назначила в должность пятерых судей.
На церемонии, которая состоялась в канцелярии Президента Республики, присягу перед главой государства принесли Алан Бийн, Элина Элкинд, Кристийна Каск, Тристан Плоом и Лаура-Лийз Сарапуу. Перед судьями выступил председатель Государственного суда Прийт Пикамяэ.
Алан Бийн, Лаура-Лийз Сарапуу и Элина Элкинд в августе приступят к работе в Харьюском уездном суде, судья Кристийна Каск в Тартуском уездном суде, а судья Тристан Плоом в Таллиннском административном суде.