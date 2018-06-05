Урожай меда в Эстонии оказался под угрозой

Необычно то, что если как правило пчелиная семья достигает полного размера к концу июня, то в этом году это произошло на месяц раньше. В случае нормальной влажности это мог бы быть великолепный для меда год, однако засуха не дает надежды достичь этого. Главные медоносы — малина, белый клевер и синяк обыкновенный, которые дают 20-30 процентов медового урожая — зацвели из-за жаркой погоды на три недели раньше. Растения цветут быстрее обычного, а в условиях начавшейся жары цветы нектара не дадут, сказал Лауге, по словам которого ситуация может быть лучше во влажных низинах.