Урожай меда в Эстонии оказался под угрозой

Необычно теплая весна принесла пчеловодам самый большой за последние десять лет урожай меда, однако наступившая засуха грозит помешать летнему медосбору, пишет Saarte Hääl.
По словам мухуского пчеловода Аймара Лауге, последние десять лет он не видел настолько полных медом ульев, но точнее объемы меда выяснятся во время перекачки, на которую потребуется восемь дней.
Необычно то, что если как правило пчелиная семья достигает полного размера к концу июня, то в этом году это произошло на месяц раньше. В случае нормальной влажности это мог бы быть великолепный для меда год, однако засуха не дает надежды достичь этого. Главные медоносы — малина, белый клевер и синяк обыкновенный, которые дают 20-30 процентов медового урожая — зацвели из-за жаркой погоды на три недели раньше. Растения цветут быстрее обычного, а в условиях начавшейся жары цветы нектара не дадут, сказал Лауге, по словам которого ситуация может быть лучше во влажных низинах.
По словам Лауге, ситуация настолько непредсказуемая, что ни один пчеловод не может рассчитать, как дело пойдет дальше. "Тут два варианта — или плохо или очень хорошо",- сказал пчеловод. Если пойдут дожди и начнут цвести важные растения-медоносы, такие как донник и липа, медовый год в результате может получиться очень успешным.