Фото: из-за сильного ветра дерево упало на парковку многоквартирного дома
5 июня 2018 г., 20:30
В Пярну на парковку многоквартирного дома на улице Канали упала большая липа. Дерево чудом не задело припаркованный автомобиль.
Сегодняшний сильный северо-западный ветер с порывами в 7,0-7,5 метров в секунду свалил на парковку на улице Канали липу, которая приземлилась вблизи от автомобиля, сообщает Pärnu Postimees.
На этой неделе ветер со скоростью 5 метров в секунду ожидается до пятницы. Ветер начнет стихать только с субботы.