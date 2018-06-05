вт, 05.06.2018
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  • Фото: из-за сильного ветра дерево упало на парковку многоквартирного дома

Фото: из-за сильного ветра дерево упало на парковку многоквартирного дома

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В Пярну на парковку многоквартирного дома на улице Канали упала большая липа. Дерево чудом не задело припаркованный автомобиль.

Сегодняшний сильный северо-западный ветер с порывами в 7,0-7,5 метров в секунду свалил на парковку на улице Канали липу, которая приземлилась вблизи от автомобиля, сообщает Pärnu Postimees.

На этой неделе ветер со скоростью 5 метров в секунду ожидается до пятницы. Ветер начнет стихать только с субботы.

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