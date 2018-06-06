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  • Фото: квартира в Мустамяэ с кухней на лоджии и лебедями в спальне

Фото: квартира в Мустамяэ с кухней на лоджии и лебедями в спальне

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ФОТО: KV.EE

Обычно, перепланируя трехкомнатные квартиры, кухню переносят в одну из комнат, а освободившееся помещение превращают в детскую. В данном случае кухню перенесли на лоджию. Интересно? 

Трехкомнатная квартира площадью 70,4м2 находится на шестом этаже четырнадцатиэтажного кирпичного дома рядом с парком Мянни.

ФОТО: KV.EE

В квартире сделан ремонт, в ходе которого кухня перенесена на лоджию, а в гостиной выстроена ступенчатая конструкция, видимо, из гипсокартона, для размещения декоративных элементов. 

ФОТО: KV.EE

С одной стороны находятся шкафчики с плитой и раковиной и места для хранения. С другой - обеденная зона.

ФОТО: KV.EE

В ванной и туалете положен яркий кафель, прихожая погружена в интимный полумрак, а вишенкой на торте стала спальня с романтическим пейзажем и самоклеющейся пленкой с изображением богато украшенных арочных проемов. 

ФОТО: KV.EE

Остальные фотографии - ЗДЕСЬ!

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