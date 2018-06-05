вт, 05.06.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В странах Балтийского моря могут ввести общую систему залоговой тары

В странах Балтийского моря могут ввести общую систему залоговой тары

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Автомат по приему тары

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees

Министр окружающей среды Эстонии Сийм Валмар Кийслер считает, что следовало бы создать общую для государств побережья Балтийского моря систему залога упаковки.

"Призываю сквозь границы государств побережья Балтийского моря создать единую систему , которая дала бы возможность купленную в одной стране пластиковую тару сдать в другой стране по государственной залоговой системе,- сказал Кийслер на форуме Балтийского моря, передало в пресс-релизе Министерство окружающей среды. - Например, в Эстонии так собирается 90 процентов всей пластиковой тары".

В рамках стратегии Балтийского моря ЕС сотрудничают Эстония, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Финляндия, Дания и Германия.

Предложенные Кийслером изменения сделали бы возможным, например, купленную в Эстонии тару сдавать в Финляндии, а купленную в Латвии — сдавать в Эстонии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ