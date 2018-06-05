В странах Балтийского моря могут ввести общую систему залоговой тары

"Призываю сквозь границы государств побережья Балтийского моря создать единую систему , которая дала бы возможность купленную в одной стране пластиковую тару сдать в другой стране по государственной залоговой системе,- сказал Кийслер на форуме Балтийского моря, передало в пресс-релизе Министерство окружающей среды. - Например, в Эстонии так собирается 90 процентов всей пластиковой тары".