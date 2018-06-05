В странах Балтийского моря могут ввести общую систему залоговой тары

Министр окружающей среды Эстонии Сийм Валмар Кийслер считает, что следовало бы создать общую для государств побережья Балтийского моря систему залога упаковки.
"Призываю сквозь границы государств побережья Балтийского моря создать единую систему , которая дала бы возможность купленную в одной стране пластиковую тару сдать в другой стране по государственной залоговой системе,- сказал Кийслер на форуме Балтийского моря, передало в пресс-релизе Министерство окружающей среды. - Например, в Эстонии так собирается 90 процентов всей пластиковой тары".
В рамках стратегии Балтийского моря ЕС сотрудничают Эстония, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Финляндия, Дания и Германия.
Предложенные Кийслером изменения сделали бы возможным, например, купленную в Эстонии тару сдавать в Финляндии, а купленную в Латвии — сдавать в Эстонии.