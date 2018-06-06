Столкнувшийся с автомобилем пьяный велосипедист попал в больницу

ДТП произошло около 18.20 на перекрестке улиц Тамме и Сирели, где имевший признаки алкогольного опьянения 52-летний велосипедист пересекал проезжую часть по диагонали. В результате данного маневра на перекрестке произошло столкновение с автомобилем Peugeot Expert, которым управляла 19-летняя женщина.