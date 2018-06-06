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  • Столкнувшийся с автомобилем пьяный велосипедист попал в больницу

Столкнувшийся с автомобилем пьяный велосипедист попал в больницу

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Во вторник, 5 июня, в Хаапсалу произошло ДТП с участием нетрезвого велосипедиста, которого скорая помощь доставила в Ляэнемааскую больницу.

ДТП произошло около 18.20 на перекрестке улиц Тамме и Сирели, где имевший признаки алкогольного опьянения 52-летний велосипедист пересекал проезжую часть по диагонали. В результате данного маневра на перекрестке произошло столкновение с автомобилем Peugeot Expert, которым управляла 19-летняя женщина.

Скорая помощь доставила пострадавшего велосипедист в отделение неотложной помощи Ляэнемааской больницы.

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