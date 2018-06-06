Стареющее население вынуждает строить больницы-комбинаты

Почему больница переезжает в спальный район?

«Это проблема крупных городов – в центре больше нет так много свободного места», - объяснил Крууп. По его словам, супербольнице не грозит судьба Вильяндиской или Выруской больниц, которые строили на границах городов.

«Эти больницы строили для эвакуации раненых солдат, в качестве эвакуационных госпиталей Советской армии, на случай, если город бомбят, чтобы больницы сохранились», - сказал Крууп. В Кейла большую больницу построили потому, что предположительно из Таллинна ветер не дует в сторону Кейла.

«Если в Таллинн попадет ракета, то ветер не донесет радиоактивное загрязнение до Кейла. Поэтому эти больницы строили, по сути, в лесу, а мнение местных жителей о том, что больница должна быть в городе, не учитывали, сколько бы медицинское руководство Эстонии не ездило в Москву», - сказал Крууп.