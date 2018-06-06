Стареющее население вынуждает строить больницы-комбинаты

Строящаяся на ласнамяэском пустыре супербольница спроектирована так, чтобы пациенту было максимально просто передвигаться, а все необходимое было бы доступно в одном здании, пишет Postimees.
Самую современную больницу Эстонии и крупнейшую поликлинику, которые в ближайшие годы будут построены в Ласнамяэ, руководящий стройкой Свен Крууп характеризует словом «завод». Но это является единственным решением, как обеспечить достаточным объемом лечения все стареющее население.
«Сегодня все хотят быстро стать здоровыми, но для этого пациентом должен заниматься профессионал», - сказал руководитель проекта «Таллиннская больница» Свен Крууп.
Слияние Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской центральных больниц в одну супербольницу в Ласнамяэ даст врачам отличную возможность сосредоточиться на узкой специализации и одновременно должно гарантировать получение лучшего лечение, однако, тут есть и своя скрытая сторона: пациентам придется смириться с тем, что персонального подхода останется меньше.
«У проводящего 200 операцией в год хирурга нет времени, чтобы смотреть пациенту в глаза и вести долгие беседы, пациент видит врача лишь лежа на операционном столе перед тем, как погрузиться в наркоз, а после операции им занимаются молодые врачи»,- описал будущее здравоохранения Крууп. Он отметил, что такая ситуация не сильно нравится и врачам, но хочешь-не хочешь, а лечение высшего уровня растет в цене: «Современная больница в этом смысле – это завод».
Строящаяся больница во многих смыслах самая-самая в Эстонии. Так появятся крупнейшая поликлиника и отделение неотложной медицинской помощи, а к моменту готовности больницы в ней будет собрана четверть всех врачей-специалистов страны.
«Идея всего проекта – заменить старые 70-80-летние здания на новое, которое должно проработать следующие полвека», - объяснил Крууп. Он убежден, что если строительство новой больницы отложить, то очень скоро станет сложно гарантировать оказание качественного лечения: «В последующие десятилетия нас ждет старение населения, тех, кто работает, в медицине станет меньше, и если мы хотим иметь лечение в том же объеме, то должны стать эффективнее».
Если другие больницы Эстонии в своем расширении должны учитывать уже имеющиеся здания и часто ограничивающую развитие уличную сеть, то при строительстве Таллиннской больницы у тех, кто ею занимаются, руки совершенно свободны. В их распоряжении 22 гектара пустой земли, что дает возможность оптимизировать все нужные для работы передвижения как внутри больницы, так и вокруг здания.
«Если в палатах советского периода на одно койко-место было предусмотрено семь квадратных метров, то сегодня больной со своей кроватью в эту площадь не помещается»,- объяснил Крууп. Сегодня в отделении интенсивной терапии для одного койко-места предусмотрено 25 квадратных метров: «Это не слишком много, поскольку палата набита различной техникой».
В новой больнице будет 280-метровый коридор, с одной стороны которого находится поликлиника, а с другой – больница. Все палаты будут одноместными, поскольку больные хотят большей приватности, в то же время больнице больше не придется считать, сколько есть свободных мест для «мальчиков», а сколько для «девочек». «Другие дело – медицинская безопасность, поскольку собирая пациентов с ослабленным иммунитетом вместе, значительно увеличивается угроза заражений», - сказал Крууп.
И хотя в новом дома расположится и инфекционное отделение, Крууп заверил, что нет оснований опасаться заражений – от этого защитит система безопасных путей передвижения и будет использована градация давления: «В палате пониженное давление, в изоляторе – чуть повыше, в коридоре еще выше, чтобы находящаяся в палате гадость из нее не вышла».
Более половины палат будут больше стандартных, чтобы, например, при крупной катастрофе с парой сотен пострадавших было возможно разместить в такие палаты по два пациента.
Почему больница переезжает в спальный район?
«Это проблема крупных городов – в центре больше нет так много свободного места», - объяснил Крууп. По его словам, супербольнице не грозит судьба Вильяндиской или Выруской больниц, которые строили на границах городов.
«Эти больницы строили для эвакуации раненых солдат, в качестве эвакуационных госпиталей Советской армии, на случай, если город бомбят, чтобы больницы сохранились», - сказал Крууп. В Кейла большую больницу построили потому, что предположительно из Таллинна ветер не дует в сторону Кейла.
«Если в Таллинн попадет ракета, то ветер не донесет радиоактивное загрязнение до Кейла. Поэтому эти больницы строили, по сути, в лесу, а мнение местных жителей о том, что больница должна быть в городе, не учитывали, сколько бы медицинское руководство Эстонии не ездило в Москву», - сказал Крууп.
И хотя столицы решили слить центральные больницы, родильных отделений и впредь будет два – одно в супербольнице, а второе построят рядом с детской больницей в Мустамяэ: «Роддома могли бы быть отдельно, на случай, если с одним что-то случиться, чтобы было, где рожать. Это мизерная вероятность, но это нужно предусмотреть».
Рядом с супербольницей должны появиться центр здоровья и гостиница, что, как заверил руководитель проекта, для Скандинавии совершенно обычная часть больничного городка: «Это сэкономит деньги, которые тратят на койко-дни, и время для людей, работающих в больницах непродолжительное время». В советское время при больницах были такие общежития и гостевые квартиры, но в свое время их приватизировали: «Теперь все возвращается на круги своя».
Когда супербольница будет готова, она станет лечебным учреждением с самым большим в Эстонии объемом деятельности и очень хорошо подойдет для ведения научной работы: «Для клинической научной работы нужен объем деятельности, который дает много исследовательского материала и этим (исследованием – ред.) обычно занимаются университеты». В таких больничных городках обычно есть и часть научного городка, которую больница содержит напару с университетом: «Какой университет… Тут, как говорится, кто первым встал, того и тапки».
Масштабное здание
Таллиннская больница должна быть готова в 2025 году.
Начальная инвестиция в застройку составит около 300 миллионов евро.
Инвестиции в медицинские технологии с десятилетним интервалом – около 60 миллионов евро.
Брутто-площадь двойного наземного комплекса зданий достигнет 144 645 квадратных метров.