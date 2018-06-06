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Olympic Entertainment Group рассматривает возможность оспорить решение Таллиннской биржи

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Концерн Olympic Entertainment Group.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

о словам председателя правления Olympic Entertainment Group Мадиса Яэгера решение биржи отказаться от прекращения котировок акций Olympic до их перенятия не согласуется с требованиями и предприятие обдумывает возможность оспорить решение Таллиннской биржи Nasdaq.

"Мы приняли к сведению решение котировочно-надзорной комиссии Таллиннской биржи Nasdaq от 31 мая. Мы считаем, что решение котировочно-надзорной комиссии отказать в прекращении котировки акций до их перенятия не отвечает действующим требованиям. Сейчас мы проводим анализ какие правовые средства задействовать для того, чтобы добиться корректного решения, согласующегося с тем, как закон регулирует сделки рынка ценных бумаг", - сказал BNS Мадис Яэгер.

"В то же время мы сосредоточены на развитии бизнеса OEG, как ориентируясь на повседневное управление, так и в более широком смысле",- сказал руководитель Olympic.

Котировочная комиссия Таллиннской биржи Nasdaq в прошлый четверг не удовлетворила ходатайство Olympic Entertainment Group о прекращении котировки акций до их перенятия.

С учетом структуры акционеров Olympic Entertainment Group AS и размера принадлежащей им совокупной доли, а также намеченных сделок, по мнению биржи, интересы инвесторов можно будет счесть в достаточной мере защищенными в том случае, если инвесторы будут в достаточной мере проинформированы и будут иметь возможность обратиться в суд для защиты своих прав, сообщила Таллиннская биржа.

По оценке биржи, подобные условия будут обеспечены в случае продолжения котировки до перенятия акций за денежную компенсацию, а прекращение котировки до выполнения этих условий существенно повредило бы интересам инвесторов.

Olympic планирует выйти с Таллиннской биржи в связи с перенятием компании инвестиционной фирмой Novalpina Capital. Инвестиционная фирма планирует объединить Olympic с созданной для перенятия дочерней фирмой Odyssey Europe, а для этого нужно предварительно вывести Olympic с биржи.

Против выхода компании с биржи выступила часть миноритарных акционеров, которые не захотели передать свою долю в Olympic по предложенной цене 1,9 евро за акцию и заявили, что хотели бы получить по 2,3-2,5 евро за акцию.

Миноритарные акционеры раньше также заявляли, что планируют воспользоваться всеми правовыми мерами, чтобы помешать выходу Olympic с биржи.

Novalpina Capital по состоянию на прошлую неделю принадлежит 89,5 процента Olympic. До выхода компании с биржи продолжается свободная торговля ее акциями, во вторник акции закрылись на уровне 1,905 евро.

Olympic Entertainment Group предлагает услуги в сфере азартных игр в шести странах ЕС — в Балтийских странах, Словакии, Италии и на Мальте. К концу прошлого года OEG принадлежало 115 казино и 27 букмекерских пунктов, в том числе 24 казино в Эстонии, 53 в Латвии, 17 в Литве, шесть в Словакии, 14 в Италии и одно на Мальте. В OEG работает около 3000 человек.

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