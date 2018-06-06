Россия может повторить дореволюционный антирекорд

Сборная России не может победить в уже в семи встречах подряд. Последняя победа была одержана осенью 2017 года над Южной Кореей 4:2.

Это антирекорд постсоветской России для одного тренера, но не абсолютный. В 1912-1914 годах сборная Российской империи, которую возглавляли Георгий Дюперрон и Роберт Фульда, не смогла победить в 8 матчах подряд (три ничьих и пять поражений).

При этом нужно отметить, что сборная России еще один раз не могла выиграть в восьми матчах – в 1998 году (одна ничья и семь поражений), но это было при двух разных тренерских штабах – под руководством Бориса Игнатьева и во главе с Анатолием Бышовцем.