Россия может повторить дореволюционный антирекорд

Сборная России по футболу провела последний контрольный матч перед стартующим 14 июня чемпионатом мира по футболу, команду Турции обыграть не удалось: ничья 1:1.
Сборная России не может победить в уже в семи встречах подряд. Последняя победа была одержана осенью 2017 года над Южной Кореей 4:2.
Это антирекорд постсоветской России для одного тренера, но не абсолютный. В 1912-1914 годах сборная Российской империи, которую возглавляли Георгий Дюперрон и Роберт Фульда, не смогла победить в 8 матчах подряд (три ничьих и пять поражений).
При этом нужно отметить, что сборная России еще один раз не могла выиграть в восьми матчах – в 1998 году (одна ничья и семь поражений), но это было при двух разных тренерских штабах – под руководством Бориса Игнатьева и во главе с Анатолием Бышовцем.
В том случае, если сборная России при Черчесове не обыграет Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018, она повторит антирекорд сборной Российской империи, передает "Спорт-Экспресс".