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В Чехии прошла демонстрация против коммунистов в правительстве

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ФОТО: Michal Cizek / AFP

В Чехии во вторник, 5 июня, прошла демонстрация против формирования правительства при поддержке коммунистов. В демонстрации в Праге приняли участие несколько тысяч человек, пишет DW.com.

Участники акции держали плакаты "Коммунизм - больше никогда" и "Остановите преступную коммунистическую идеологию" и фотографии жертв коммунистического режима в Чехословакии.

В среду президент Чехии Милош Земан намерен вновь назначить на должность премьер-министра страны главу популистского политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО), предпринимателя и миллиардера Андрея Бабиша. Ранее Бабиш достиг договоренности о создании коалиции с Чешской социал-демократической партией, представители которой в середине июня проведут референдум по вопросу формирования коалиции.

Предполагаемая коалиция получит 93 места из 200 в Палате депутатов, что означает необходимость заручиться поддержкой коммунистов. Между тем, петицию против подобного альянса подписали более четверти миллиона человек.

Обвинения в адрес Бабиша

Политическое движение Бабиша в октябре 2017 года с большим отрывом победило на выборах в парламент Чехии, набрав более 29,5 процентов голосов. В декабре Бабиш был утвержден на посту премьер-министра. В январе 2018 года парламент Чехии выразил недоверие правительству страны и лишил Бабиша депутатской неприкосновенности.

За несколько месяцев до парламентских выборов Бабиш был вынужден уйти с поста министра финансов из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. В октябре ему предъявили обвинения в мошенничестве по делу, связанному с получением субсидий ЕС на сумму 2 млн евро. Кроме того, Бабиша обвиняют в сотрудничестве с чехословацкими спецслужбами в годы социализма. Политик отвергает все обвинения.

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