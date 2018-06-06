В Чехии прошла демонстрация против коммунистов в правительстве

Участники акции держали плакаты "Коммунизм - больше никогда" и "Остановите преступную коммунистическую идеологию" и фотографии жертв коммунистического режима в Чехословакии.

В среду президент Чехии Милош Земан намерен вновь назначить на должность премьер-министра страны главу популистского политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО), предпринимателя и миллиардера Андрея Бабиша. Ранее Бабиш достиг договоренности о создании коалиции с Чешской социал-демократической партией, представители которой в середине июня проведут референдум по вопросу формирования коалиции.

Предполагаемая коалиция получит 93 места из 200 в Палате депутатов, что означает необходимость заручиться поддержкой коммунистов. Между тем, петицию против подобного альянса подписали более четверти миллиона человек.

Обвинения в адрес Бабиша

Политическое движение Бабиша в октябре 2017 года с большим отрывом победило на выборах в парламент Чехии, набрав более 29,5 процентов голосов. В декабре Бабиш был утвержден на посту премьер-министра. В январе 2018 года парламент Чехии выразил недоверие правительству страны и лишил Бабиша депутатской неприкосновенности.