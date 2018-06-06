Кросс уходит из Рийгикогу

И хотя формально программа в Гарвардском университете, начиная с августа, рассчитана на два семестра, Кросс договорился с американцами о другом. Он начнет раньше и вернется на родину раньше – явно для того, чтобы подготовиться к выборам.

Вернется к предвыборной кампании

План Кросса заключается в том, чтобы отказаться от парламентского места до начинающихся на следующей неделе летних каникул в Рийгикогу. Он не может приостановить свои полномочия депутата на время поездки в США, а должен официально отказаться от мандата. Вместо попавшего в Рийгикогу в качестве замещающего Урмаса Паэта депутата Кросса, после летнего отпуска место в парламенте займет Вилья Тоомаст.

«Я не хочу в это время получать зарплату депутата. От этого будет только морока»,- сказал Кросс, который называет свой уход временным. У него есть четкий план, вернувшись из США, набрать форму к выборам в парламент, которые пройдут в марте будущего года. И если повезет, то вернуться в Рийгикогу.

Избранный в середине апреля в правление Партии реформ Кросс планирует заниматься управлением партии и во время своего отъезда.

Участвовавший в парламентских выборах в 2015 году по спискам Партии реформ и получивший от мустамяэсцев-ныммесцев почти 2000 голосов Кросс не испытывает неудобства, отказываясь от мандата: «Я считаю, что мой избиратель очень высоко ценит академическую работу. Скорее мой избиратель рад, что иногда я этим занимаюсь».

Создаст инструкции для стран

Исследовательский центр, работающий при юридическом факультете Гарвардского университета (Berkman Klein Center for Internet and Society – ред.), прежде всего, сосредоточен на проблемах современного общества. Каждый год центр выбирает пару десятков стипендиатов из разных стран, которые работают над предложенными ими исследовательскими темами. Кросс, опираясь на практику разных стран, будет исследовать, как защитить демократические избирательные системы от атак. На основе этого он планирует составить пожелания.

«Конечно, я надеюсь, что от этого будет польза для Эстонии, но для других стран, может быть, даже еще большая польза», - сказал Кросс. По его словам, польза Эстонии будет уже от того, что эстонец занимается таким делом и участвует в диалоге.

Визу еще не просил

Говоря о США и Кроссе, нельзя обойти стороной его визовый запрет. Ранее Кросс говорил, что он не знает, по каким причинам США ввели на него визовый запрет. Получит ли и как он визу теперь, пока не ясно: «Выяснится. Это совершенно отдельный мир».

«Гарвард сам подаст ходатайство о визе, у них для этого есть свой отдел. Виза мне, конечно, нужна. Но это академическая виза и я думаю, что проблем с этим не будет»,- добавил Кросс. По его словам, пока Гарвард ходатайства о визе не подал.

Несмотря на введенный против него визовый запрет в 2010 году, как депутат парламента Кросс неоднократно бывал в Америке. Это получилось благодаря спецвизам, которые он получал, как член парламентской комиссии по иностранным делам.

В разосланном в 2014 году однопартийцам письме, он заверил, что не сделал ничего такого, что могло бы нанести ущерб интересам США.

«Считаю весьма вероятным, что реальной причиной визового запрета является ложная информация, полученная кем-то из американцев, которой кто-то в системе США поверил. Предполагают, что эту информацию передала Россия, возможно, через какого-то своего агента. Вероятнее всего, ее дали американцам или в Тбилиси, или в Таллинне»,- объяснил он тогда свой визовый запрет.

Ушедшие реформисты

Бывший координатор разведки Кросс с октября 2013 года находился в списках разыскиваемых Интерполом, но через четыре месяца, то есть в феврале 2014 года, его имя исчезло из списка разыскиваемых. Осенью того же года пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал, что розыск Кросса временно приостановлен, но не прекращен.