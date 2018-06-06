Исследование: в Эстонии широко распространены коррупция и мошенничество

За последние два года в каждой третьей организации были случаи мошенничества или воровства. Самыми распространенными проблемами являются присвоение, воровство, кумовство по отношению к определенным партнерам и манипуляции с данными.

По словам руководителя команды EY по расследованию случаев мошенничества Яана Рийма, по сравнению с прошлыми годами раскрываемость случаев коррупции и мошенничества повысилась. «Раскрытие случаев мошенничества – это позитивный сигнал о том, что проблемами занимаются. В то же время коррупционное поведение никуда не делось, и для его раскрытия надо еще больше внимания уделять превентивным мерам», - сказал Рийма. Более половины случаев за последние два года были связаны с воровством или выводом денег из фирмы. «Если в связи с обнаруженным мошенничеством был обнаружен материальный ущерб, то почти в трети случаев он составлял более 50 000 евро», - добавил Рийма, основываясь на результатах исследования.

Большое количество соприкасавшихся с мошенничеством фирм говорит о том, что в эстонских организациях не используют достаточно эффективные превентивные методы. По словам Рийма, случайное раскрытие случаев мошенничества или раскрытие их со стороны полиции показывают, что имеются неиспользованные возможности для улучшения превентивных мер.

«Одним из недооцененных методов по раскрытию мошенничеств является, например, телефон горячей линии, потому что именно благодаря таким сообщениям в течение последних двух лет был раскрыт каждый третий случай мошенничества», - сказал Рийма.

Также исследование показало, что по сравнению с прошлыми годами коррупцию существенно больше признают также проблемой частного сектора. Только 13% участвовавших в исследовании руководителей считают, что это явление является проблемой только публичного сектора, и не распространяется на частный сектор. В прошлом году этот показатель был почти 24%. В то же время, по словам руководителей, ожидания к организациям публичного сектора по внедрению превентивных мер противодействия коррупции по-прежнему высокие.