ср, 06.06.2018
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Число туристов из России продолжает расти

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Туристы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

В апреле 2018 года на ночлег в гостиничных предприятиях Эстонии останавливались 251 000 внутренних и иностранных туристов, что на три процента меньше, чем в апреле прошлого года.

Количество иностранных гостей уменьшилось, число внутренних туристов осталось на уровне прошлого года, зато туристический поток из России в Эстонию продолжает стабильно расти, пишет rus.err.ee.

Число посетивших Эстонию в апреле финских туристов снизилось на 16%, латвийских туристов стало меньше на 2%, а турпоток из России вырос на 20,6%.

71% иностранных туристов предпочли остаться на ночь в Таллинне. В Пярну останавливались 8% от общего числа иностранцев, в Тарту - 7%,  в Ида-Вирумаа - 5% .

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