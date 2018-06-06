Число туристов из России продолжает расти
6 июня 2018 г., 8:44
В апреле 2018 года на ночлег в гостиничных предприятиях Эстонии останавливались 251 000 внутренних и иностранных туристов, что на три процента меньше, чем в апреле прошлого года.
Количество иностранных гостей уменьшилось, число внутренних туристов осталось на уровне прошлого года, зато туристический поток из России в Эстонию продолжает стабильно расти, пишет rus.err.ee.
Число посетивших Эстонию в апреле финских туристов снизилось на 16%, латвийских туристов стало меньше на 2%, а турпоток из России вырос на 20,6%.
71% иностранных туристов предпочли остаться на ночь в Таллинне. В Пярну останавливались 8% от общего числа иностранцев, в Тарту - 7%, в Ида-Вирумаа - 5% .