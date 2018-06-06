Над сборной России начали издеваться

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после после товарищеского матча между сборными России и Турции (1:1). «Итак, други мои, Россия – Турция – 1:1! 7 матчей без побед! Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира. И уезжать обратно не надо. Мы дойдем пешком. И уйдем пешком. И все же надеюсь на футболистов и уповаю! А вы? Пока футбол нашей сборной похож на майонез!» – написал Губерниев в инстаграме.

Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу #усынадежды ⚽ Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас всё: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика! Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. К акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина. Вперёд, Россия!