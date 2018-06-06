Над сборной России начали издеваться

Длинная серия сборной России без побед и подозрительные перспективы невыхода из слабой группы на домашнем ЧМ заставили не только рядовых болельщиков отпускать стрелы отчаяния и ехидства в сторону сборной России, но российских селебрити.
Иван Ургант объявил о старте акции в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу #усынадежды.
Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!
Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. К акции уже присоединились Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина. Вперед, Россия!» — говорится в Instagram программы «Вечерний Ургант».
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после после товарищеского матча между сборными России и Турции (1:1). «Итак, други мои, Россия – Турция – 1:1! 7 матчей без побед! Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира. И уезжать обратно не надо. Мы дойдем пешком. И уйдем пешком. И все же надеюсь на футболистов и уповаю! А вы? Пока футбол нашей сборной похож на майонез!» – написал Губерниев в инстаграме.
Итак , други мои !!! Россия - Турция 1-1 !!!! 7 матчей без побед !! Хорошо , что нам не надо ехать на чемпионат мира !!! И уезжать обратно не надо !!! Мы дойдём пешком !!!! И уйдём пешком !!! И все же ! Надеюсь на футболистов и уповаю !!!! А Вы ???? Пока футбол нашей сборной похож на майонез !!!! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #футбол #черчесов #сборная #россия #мундиаль #вперед #верим #неверим #биатлонсдмитриемгуберниевым
Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу #усынадежды ⚽ Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас всё: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика! Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. К акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина. Вперёд, Россия!