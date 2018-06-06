ср, 06.06.2018
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  • Галерея: отличный хутор в Ярвамаа с нетерпением ждет новых владельцев

Галерея: отличный хутор в Ярвамаа с нетерпением ждет новых владельцев

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Среди плодородных полей Ярвамаа находится этот примечательный хуторской комплекс, который обязательно привлечет внимание не только потенциальных земледельцев, пишет портал Kodu

Недвижимость площадью 6,5 га состоит из двух рядом находящихся земельных участков, из которых один, площадью 0,8 га, покрыт лесом. Комплекс состоит из семи строений. Главный дом типа жилой риги полностью приведен в порядок и стильно декорирован. Кроме него на участке находятся отдельно стоящие баня, кузница, амбар и четыре надворные постройки разного назначения. 

Проведена новая канализационная система, однако сохранился и колодец. Имеется обширная поленница с большим запасом дров. Большинство строений покрыто аутентичными крышами из дранки, только на двух - кровля из шифера. 

В стоимость хутора входит мебель, бытовая техника и старинная утварь прошлого века, сохранившаяся в одном из строений. 

Дополнительную информацию о хуторе можно найти ЗДЕСЬ.

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