Владимир Путин. ФОТО: ALEXEY DRUZHININ/AFP

В обзоре британской прессы за 6 июня:

Владимир Путин намекает, что останется у власти после окончания президентского срока

Автор заметки в Times Марк Беннетс отмечает, что президент России Владимир Путин намекнул на то, что может вновь занять пост премьер-министра России после окончания своего четвертого президентского срока.

«По конституции России, человек может занимать пост президента не более двух сроков подряд. Президент Путин, впервые избранный в 2000 году, в 2008-м обменялся постами с Дмитрием Медведевым, который занимал должность премьер-министра. Этот маневр позволил ему не выходить за рамки максимального срока и оставаться у власти», - описывает Беннетс «рокировку» в российской власти, произошедшую в 2008 году.

В своем интервью австрийскому телеканалу ORF перед визитом в Вену Путин не дал однозначного ответа на вопрос, планирует ли он повторить «рокировку» в 2024 году.

«Многое будет зависеть от того, как мы будем работать - когда я говорю „мы“, имею в виду себя и свою команду, - каких результатов мы добьемся», - сказал Путин в ответ на вопрос ведущего Армина Вольфа.

«Я уже занимаюсь административной, государственной работой достаточно долго, я для себя сам должен буду решить, что я буду делать, после того как у меня закончится мой текущий президентский срок», - добавил российский президент.

Визит господина Путина в Австрию - его первая зарубежная поездка после инаугурации. Этот визит, приуроченный к 50-летнему юбилею начала поставок газа в Австрию из СССР, привел бывшего офицера КГБ в одну из наиболее дружественных Москве европейских стран, пишет газета.

В отличие от многих других стран Европы, коалиционное правительство Австрии, сформированное консерваторами и дружественной Кремлю Партией свободы не высылало российских дипломатов из-за обвинений Британии в адрес России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Российские и китайские хакеры нацелились на Южную Корею

Independent со ссылкой на доклад американской компании FireEye, работающей в сфере безопасности, сообщает, что Китай и Россия проводят кибератаки против Южной Кореи в преддверии встречи лидеров США и Северной Кореи.

«Южная Корея в прошлом часто становилась объектом кибершпионажа. Хотя наибольшую угрозу представляют агенты Северной Кореи, наша компания считает, что хакеры из Китая и России тоже проводят в Южной Корее кибератаки», - говорит аналитик по кибершпионажу FireEye Бен Рид.

Как говорят эксперты, эти атаки сегодня проводят две группы, известные как TempTick и Turla. В FireEye дозревают, что обе эти фирмы спонсируются властями.

TempTick в прошлом участвовала в атаках против китайских диссидентских организаций, японских компаний и госучреждений. Она действует с 2009 года.

Turla предположительно начала проводить кибератаки в 2006 году. Эта группа «регулярно нацеливается на правительственные учреждения по всему миру в поисках информации, которая могла бы пригодиться российским властям для принятия решений», - говорит эксперт FireEye.

Эксперты связывают кибератаки с готовящейся встречей президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По их мнению, эти атаки в преддверии встречи будут происходить все чаще.

Среди потенциальных целей атак эксперты называют министерство внутренних дел и финансовые учреждения. Какие объекты уже подверглись атакам, в статье не говорится.

Гарри Линекер - «полезный идиот русских»

Легенду британского футбола Гарри Линекера обвиняют в том, что он - бесплатно или за деньги - исполняет роль «полезного идиота», играющего на руку Кремлю.

Поведением Линекера возмущается автор Daily Mail Доминик Сэндбрук: «Гари Линекер считает, что британские фанаты должны перестать сомневаться в решении ФИФА провести Чемпионат мира по футболу в России»

«Кто мы такие, чтобы судить, тому или не тому присудили Кубок мира. Мы все знаем, насколько коррумпированной может быть наша собственная страна», - заявил Линекер в интервью журналу Radio Times.

«Я не меньше любого преклоняюсь перед талантом Линекера на футбольном поле, но когда он повторяет одну из главных пропагандистских мантр Кремля - „кто вы такие, чтобы нас судить? Вы там на Западе тоже не святые!“ - это очень похоже на предательство», - пишет Сэндбрук.

«Мы, британцы, имеем полное право судить», - считает он.

«Помимо того, что мы изобрели эту игру, нам повезло жить в одной из наименее коррумпированных стран мира», - пишет автор.

Что касается России, пишет Сэндбрук, можно сказать о политических убийствах, об убийствах журналистов, о вторжении в Украину, репрессиях диссидентов, коррупции в финансовом секторе, отравлениях в Солсбери...

В рейтинге коррупции Transparency International Британия находится на восьмом месте, а Россия - на 135-м. «Да, мы несовершенны, но и не полностью коррумпированы», - считает Сэндбрук.

«Российские власти регулярно убивают журналистов - например автора антикоррупционных расследований Максима Бородина, который в апреле „выпал из окна“ в Екатеринбурге, одном из городов, где будет проходить чемпионат. И, напротив, Британское правительство не убивает журналистов, как бы они ни были ему неприятны», - отмечает он.

Вы можете дерзить сколько хотите, но Тереза Мэй не прикажет МИ-5 выбросить вас из окна.

Что еще? Ну, британское правительство не выдает государственных активов на миллиарды фунтов полукриминальным нефтяным олигархам, которые затем рискуют отправиться в тюрьму - как произошло с медиамагнатом Владимиром Гусинским и нефтяным магнатом Михаилом Ходорковским, продолжает автор.

Еще мы не фальсифицируем наши всеобщие выборы. Наше правительство не вторгается в соседние страны, где приходят к власти правительства, которые ему не по душе, что сделал Путин, когда украинцы прогнали его марионетку Виктора Януковича - человека настолько коррумпированного, что у него был личный зоопарк.

Все это не могло пройти мимо Гарри Линекера. Он не дурак. Так почему он отрицает очевидное? Чем можно объяснить его внезапный энтузиазм по отношению к Владимиру Путину - вопрошает автор.

Четыре года назад Линекер призывал национальные сборные бойкотировать Кубок мира в России и называл ФИФА коррумпированной организацией. Однако в декабре прошлого года Линнекер выступил ведущим в жеребьевке в Кремле за гонорар в 20 тысяч фунтов, и его риторика резко изменилась, пишет Сэндбрук.