ср, 06.06.2018
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  • Сегодня по улицам Таллинна будут гулять до 7000 круизных туристов

Сегодня по улицам Таллинна будут гулять до 7000 круизных туристов

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ФОТО: Eero Vabamägi

В среду Таллинн посещает до 6800 круизных туристов с двух круизных судов.

В 7.30 в таллиннском порту Ванасадам ошвартовалось вмещающий до 3200 туристов лайнер MSC Preziosa, который покинет порт в 16 часов.

Круизное судно Regal Princess прибыло в порт в 8 часов и покинет его в 17 часов. Оно вмещает до 3800 туристов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.

В прошлом году круизные суда посещали Таллинн в общей сложности 311 раз, а остров Сааремаа — пять раз.

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