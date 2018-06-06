Сегодня по улицам Таллинна будут гулять до 7000 круизных туристов
6 июня 2018 г., 9:30
В среду Таллинн посещает до 6800 круизных туристов с двух круизных судов.
В 7.30 в таллиннском порту Ванасадам ошвартовалось вмещающий до 3200 туристов лайнер MSC Preziosa, который покинет порт в 16 часов.
Круизное судно Regal Princess прибыло в порт в 8 часов и покинет его в 17 часов. Оно вмещает до 3800 туристов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.
В прошлом году круизные суда посещали Таллинн в общей сложности 311 раз, а остров Сааремаа — пять раз.