A Le Coq Arena не резиновая: кому достанутся билеты на Суперкубок в Таллинне

"Ваш стадион маловат, но я уверен, что в сотрудничетве с УЕФА вы сделаете все, что необходимо. Не вижу вообще никаких причин, которые могли бы помешать провести матч на самом высоком уровне", сказал Эмилио Бутрагеньо, легенда "Реала", выигрывавший в числе прочего и серебро ЧЕ-1984. - "РАсстояния между гостиницей, стадионом и аэропортом очень маленькие и это - фантастика". С Бутрагеньо согласен и представитель "Атлетико" Клементе Виллаверде.

"Реал" и "Атлетико" считают матч важным для обеих команд, а поскольку это еще и дерби, то в Таллинн испанцы привезут самые сильные составы. "Для меня дерби это самая лучшая игра. Думаю, все фанаты насладятся этой игрой. Поскольку нам противостоит самый ненавистный противник, то значение этой игры возрастает в разы." - сказал Бутрагеньо.

Фанаты "Реала" и "Атлетико" через официальные структуры своих клубов получат по 1400 билетов. Сколько же останется остальным и как их распределят?

Прездент ЭФС Айвар Похлак заявил, что хотя вместимость стадиона после реконструкции составлйяет 15000 мест, но в день Суперкубка она будет на две тысячи меньше. Это обычная практика, поскольку придется увеличить зону для прессы.

Более тысячи билетов получат спонсоры УЕФА, свою часть получат и приглашенные УЕФА гости. Примерно 500 квитков УЕФА передаст своим членам. Эстония, как организатор получит 850 билетов, из которых половина пойдет клубам, а половина будет распределена между спонсорами ЭФС, тренерами сборных, членами правления ЭФС итд.

В свободную продажу поступит 8700 билетов, которые будут распределены среди подавших заявки на билеты с помощью лотереи. Если учесть, что в прошлом году на матч за Суперкубок было подано 139 000 заявок, то на один билет будут претендовать минимум 23,5 человека.

По словам Айвара Похлака эстонские болельщики могли бы получить преимущество при розыгрыше билетов: "Мы конечно всех деталей этой лотереи не знаем, но было бы естестевенно, если бы эстонские IP-адреса получали бы некоторое преимущество. УЕФА незаинтересовано в том, чтобы оттолкнуть домашнюю публику."