Дело Сависаара: о чем мы не узнаем никогда

Прокуратура обвиняет Эдгара Сависаара в отмывании денег через находящийся в швейцарском Цюрихе банк Cantrade Private, в котором был открыл счет на имя фирмы Arsai Investments Ltd с 191 570 евро. Деньги на этот счет в августе 2007 года перевел предприниматель Александер Кофкин, и это должно было гарантировать ему выгодные бизнес-решения в Таллинне, мэром которого был Сависаар. Согласно обвинению, в качестве благодарности в Таллинне нужно было организовать конкурс, направленный на связанную с Кофкиным фирму Estkompexim, не создавать препятствий установке торговых киосков, не имевших разрешения на строительство и не мешать не имевшим разрешения на использование киоскам работать. Все разрешения должны были выдать задним числом.

Именно во время перевода денег в швейцарский банк в Таллинне начали активно развиваться несколько связанных с Кофкиным проектов. Например, принадлежащая ему фирма Konga Invest получила разрешение на реконструкцию недвижимостей в Старом городе Таллинна по адресу Пикк, 29/Лай,24 и Пикк, 33, которые предприниматель купил за 53,5 миллиона крон. Недвижимости получили разрешение на строительство именно в тот день, когда фирма Кофкина подала соответствующее ходатайство.

В то же время началось строительство расширения принадлежащей Кофкину гостиницы Meriton Conference ja Spa, а также подписали на имя Estkompexim арендный договор на городские помещения, находящиеся на Ратушной площади.

По оценке Государственной прокуратуры, все это указывает на взятку.

Из полученных от Кофкина денег, 173 073 евро Сависаар позже использовал при разводе с Вильей Сависаар для покрытия возникших обязательств.

Деньги со швейцарского счета, по оценке прокуратуры, Сависаар легализовал через фирму сыновей своего давнего соратника Айна Сеппика Bravotex, у которой он как будто взять кредит. Для возврата кредита он использовал зарегистрированную в Панаме полочную фирму Pipa Business Corporation, которая перевела фирме Сависаара в Швейцарии 185 000 евро с пояснением «для возврата кредита».

Были все так или нет, теперь мы явно никогда не узнаем. Однако уход Сависаара от суда не мешает определению обвинений в даче взяток, предъявленных известным бизнесменам.

Можно узнать

Например, строительный бизнесмен Айвар Туулберг обвиняется в даче взятки Сависаару в размере 50 000 евро прямо в кабинете городского головы. Согласно обвинению, эти деньги были даны Сависаару в знак благодарности за то, что город организовал победу в конкурсе на госзаказ реконструкции Таллиннского Котла культуры в пользу предложения Astlanda Ehituse и Rand ja Tuulberg AS.

Госзаказ на ремонт Котла культуры уже выиграла другая фирма, но лагерь Туулберга оспорил решение 3 ноября 2014 года. На следующий день Туулберг попросил Сависаара отдать руководителю Котла культуры Вяйно Саарнету распоряжение отстранить победителя конкурса от дальнейшего участия.