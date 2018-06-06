Дело Сависаара: о чем мы не узнаем никогда

Поскольку дело Эдгара Сависаара больше не будет разбираться в суде, мы никогда не узнаем, отмывал ли он деньги через Швейцарию, или использовал ли он таллиннские деньги на рекламу Центристской партии. Но Сависаар и не нужен в суде, чтобы можно было решить, управлялся ли Таллинн преступным путем, поскольку под судом остаются предприниматели, которые, согласно предъявленным им обвинениям, давали Сависаару взятки, пишет Postimees.
Прокуратура обвиняет Эдгара Сависаара в отмывании денег через находящийся в швейцарском Цюрихе банк Cantrade Private, в котором был открыл счет на имя фирмы Arsai Investments Ltd с 191 570 евро. Деньги на этот счет в августе 2007 года перевел предприниматель Александер Кофкин, и это должно было гарантировать ему выгодные бизнес-решения в Таллинне, мэром которого был Сависаар. Согласно обвинению, в качестве благодарности в Таллинне нужно было организовать конкурс, направленный на связанную с Кофкиным фирму Estkompexim, не создавать препятствий установке торговых киосков, не имевших разрешения на строительство и не мешать не имевшим разрешения на использование киоскам работать. Все разрешения должны были выдать задним числом.
Именно во время перевода денег в швейцарский банк в Таллинне начали активно развиваться несколько связанных с Кофкиным проектов. Например, принадлежащая ему фирма Konga Invest получила разрешение на реконструкцию недвижимостей в Старом городе Таллинна по адресу Пикк, 29/Лай,24 и Пикк, 33, которые предприниматель купил за 53,5 миллиона крон. Недвижимости получили разрешение на строительство именно в тот день, когда фирма Кофкина подала соответствующее ходатайство.
В то же время началось строительство расширения принадлежащей Кофкину гостиницы Meriton Conference ja Spa, а также подписали на имя Estkompexim арендный договор на городские помещения, находящиеся на Ратушной площади.
По оценке Государственной прокуратуры, все это указывает на взятку.
Из полученных от Кофкина денег, 173 073 евро Сависаар позже использовал при разводе с Вильей Сависаар для покрытия возникших обязательств.
Деньги со швейцарского счета, по оценке прокуратуры, Сависаар легализовал через фирму сыновей своего давнего соратника Айна Сеппика Bravotex, у которой он как будто взять кредит. Для возврата кредита он использовал зарегистрированную в Панаме полочную фирму Pipa Business Corporation, которая перевела фирме Сависаара в Швейцарии 185 000 евро с пояснением «для возврата кредита».
Были все так или нет, теперь мы явно никогда не узнаем. Однако уход Сависаара от суда не мешает определению обвинений в даче взяток, предъявленных известным бизнесменам.
Можно узнать
Например, строительный бизнесмен Айвар Туулберг обвиняется в даче взятки Сависаару в размере 50 000 евро прямо в кабинете городского головы. Согласно обвинению, эти деньги были даны Сависаару в знак благодарности за то, что город организовал победу в конкурсе на госзаказ реконструкции Таллиннского Котла культуры в пользу предложения Astlanda Ehituse и Rand ja Tuulberg AS.
Госзаказ на ремонт Котла культуры уже выиграла другая фирма, но лагерь Туулберга оспорил решение 3 ноября 2014 года. На следующий день Туулберг попросил Сависаара отдать руководителю Котла культуры Вяйно Саарнету распоряжение отстранить победителя конкурса от дальнейшего участия.
Предположительно, Сависаар пообещал пойти навстречу предпринимателю и решить ситуацию в его пользу. Через две недели, 17 ноября, изначальное решение конкурсной комиссии было аннулировано.
Через месяц победителем конкурса было признано предложение Туулберга на сумму в 3,14 миллиона без налога с оборота. В знак благодарности 9 декабря в 15.22 предприниматель снял со своего счета в банке Nordea 50 000 евро и в конце рабочего дня отнес эту сумму прямо в городскую управу Сависаару.
Под судом по-прежнему остается предприниматель Александер Кофкин, занимающийся питанием и гостиничным бизнесом, для продвижения бизнеса которого в Таллинне здорово помог старый друг Сависаар. В знак благодарности Сависаар получал как услуги, – посещение борделя в Испании – так и деньги, говорится в обвинении.
Мэр Сависаар организовал продление арендного договора бизнес-площади на Ратушной площади для принадлежащей Кофкину фирмы Estkompexim Toitlustus OÜ, арендатором которой фирма Кофкина была с 2002 года. 14 марта 2014 года во время встречи в ресторане гостиницы Meriton «Балалайка» Кофкин высказал пожелание, чтобы Сависаар помог ему продлить срок аренды с обычных пяти лет на 10 лет.
Через три месяца Кофкин снова поднял эту тему в «Балалайке». Сависаар пошел Кофкину навстречу, дав вице-мэру Эхе Вырк распоряжение организовать внесение проекта продления арендного договора в повестку заседания городской управы 6 августа того же года.
Кроме того, Сависаар сделал так, чтобы поначалу запланированный в гостинице «Виру» 38-й конгресс Международной ассоциации городского планирования 25-27 января 2015 года прошел в гостинице Кофкина Meriton Conference ja Spa hotellis.
Об этом с Кофкиным договорились во время встречи в том же ресторане «Балалайка» 22 октября 2014 года. Кофкин завел разговор о конференции с бюджетом в 70 000 евро, которую хотел бы принять в своей гостинице. Сависаар поддержал идею, отдал распоряжение вице-мэру Таави Аасу и солидную конференцию провели в Meriton, написано в обвинении.
В знак благодарности Кофкин оплатил Сависаару и его тогдашней подруге Сирет Котка отпуск в Испании (билеты на самолет бизнес-класса, проживание в гостинице Guadalpin, а также лечебные процедуры в местном лечебном центре).
По-прежнему у суда есть возможность решить, реально ли обвинение, что бывший политик Виллу Рейльян просил Сависаара за дочь своего тогдашнего работодателя, крупного предпринимателя Велло Кумана, которая без разрешения строила дом в Нымме на Сихи, 108.
10 и 22 декабря 2014 года Департамент городского планирования выдал дочери Кунмана предписание остановить не отвечающее проекту строительство. В знак благодарности за помощь Сависаару Рейльян обещал организовать Центристской партии 20 000 евро.
Обвинение касается и крупного предпринимателя Хиллара Тедера, по просьбе которого Сависаар обещал сделать так, чтобы бизнесмен смог обменять недвижимость в Мустамяэ на Мяэкалда, 14 на принадлежащую Таллинну недвижимость в 2600 квадратных метров в Кадриорге по адресу Койдула, 34а.
В знак благодарности Тедер через своего сына организовал кредит для предприятия Midfield Пааво Петтая, работавшей над предвыборной кампанией Центристской партии, в размере 275 000 евро. Из этой суммы оплатили долг партии по местным выборам 2013 года в размере 85 243 евро, долг по еврокампании 2014 года в размере 11 049 евро и расходы на парламентские выборы 2015 года в размере 138 306 евро.