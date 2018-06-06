Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Хорватию за 172 евро!
6 июня 2018 г., 10:01
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, lentodiilit.fi и flynous.com.
Туда-обратно из Таллинна в Хорватию начиная со 172 евро
Туда-обратно из Таллинна в Найроби начиная с 422 евро
Туда-обратно из Таллинна в Хошимин начиная с 400 евро
Туда-обратно из Риги в Джакарту начиная с 420 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Майорку начиная со 116 евро
Туда-обратно из Брюсселя в Гватемалу начиная с 380 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Калифорнию начиная с 284 евро