ср, 06.06.2018
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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Хорватию за 172 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Хорватию за 172 евро!

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Остров Крк в Хорватии.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, lentodiilit.fi и flynous.com.

Туда-обратно из Таллинна в Хорватию начиная со 172 евро

Туда-обратно из Таллинна в Найроби начиная с 422 евро

Туда-обратно из Таллинна в Хошимин начиная с 400 евро

Туда-обратно из Риги в Джакарту начиная с 420 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Майорку начиная со 116 евро

Туда-обратно из Брюсселя в Гватемалу начиная с 380 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Калифорнию начиная с 284 евро

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