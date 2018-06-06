Грузооборот эстонских портов ощутимо сократился

43% этих грузов перевалено в латвийских , 34,2% - в литовских , 22,8% - в эстонских портах.

За первые четыре месяца этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года грузооборот латвийских и эстонских портов уменьшился, литовских - увеличился.

Грузооборот латвийских портов упал на 2,972 млн тонн (12,1%) - до 21,556 млн тонн, эстонских - на 433,6 тыс. тонн (3,7%), до 11,411 млн тонн, литовских - вырос на 989,4 тыс. тонн (6,1%), до 17,168 млн тонн.