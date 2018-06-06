Грузооборот эстонских портов ощутимо сократился

Порты стран Балтии за первые четыре месяца 2018 года перевалили 50,136 млн тонн грузов - на 2,416 млн тонн (4,6%) меньше, чем за тот же период 2017 года, свидетельствуют данные статистического управления Литвы.
43% этих грузов перевалено в латвийских , 34,2% - в литовских , 22,8% - в эстонских портах.
За первые четыре месяца этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года грузооборот латвийских и эстонских портов уменьшился, литовских - увеличился.
Грузооборот латвийских портов упал на 2,972 млн тонн (12,1%) - до 21,556 млн тонн, эстонских - на 433,6 тыс. тонн (3,7%), до 11,411 млн тонн, литовских - вырос на 989,4 тыс. тонн (6,1%), до 17,168 млн тонн.
Среди портов стран Балтии за четыре месяца больше всего грузов было перевалено в Клайпедском порту - 14,314 млн тонн (+5,3%). В Рижском порту перевалено 11,449 млн тонн грузов (-6,3%).