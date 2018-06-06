Смотри, у кого из спортсменов самые большие доходы

Сам Макгрегор только один миллион долларов не добрал до ровной суммы - его доход в 2017 году составил 100 миллионов в американской валюте. Возглавлявший список в прошлом году Криштиану Роналду проиграл в этом году и Лионелю Месси. Доходы КриРо составили 108 миллионов долларов, Месси заработал на три миллиона больше.

В топ-10 из футболистов вошел и Неймар, заработавший 90 миллионов долларов. Наибольшее представительство у баскетболистов НБА, благодаря многомилионным контрактам.

В списке Forbes нет не одной женщины: в прошлом году их было тоже негусто - только лишь Серена Уильямс, но она пропустила прошедший сезон из-за родов и покинула топ-100 богатейших спортсменов.