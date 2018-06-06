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Посол Эстонии в Москве Арти Хилпус переедет в Ригу

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ФОТО: Scanpix

Президент Керсти Кальюлайд назначила Арти Хилпуса новым послом Эстонии в Латвии. В настоящее время он руководит работой дипломатического представительства ЭР в Москве.

Согласно приказу Кальюлайд, который был подписан в Кадриорге накануне, нынешний посол Эстонии в Латвии Тынис Тырк отозван с поста, а на его место назначен Арти Хилпус.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь МИД ЭР Сандра Камилова, речь идет об обычной ротации послов после истечения четырехлетнего срока действия их полномочий.

По ее словам, Хилпус отправится в Ригу в августе.

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