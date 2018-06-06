Посол Эстонии в Москве Арти Хилпус переедет в Ригу

Согласно приказу Кальюлайд, который был подписан в Кадриорге накануне, нынешний посол Эстонии в Латвии Тынис Тырк отозван с поста, а на его место назначен Арти Хилпус.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь МИД ЭР Сандра Камилова, речь идет об обычной ротации послов после истечения четырехлетнего срока действия их полномочий.