Чудесное спасение потерявшейся 12-летней девочки: спасибо дачнику

Об исчезновении девочки обеспокоенные родители сообщили в полицию в пятницу в полночь, пишет Lääne Elu. В 19.00 Керту отправилась кататься на велосипеде, телефона с собой у нее не было. В субботу около полудня полиция обратилась к общественности за помощью в поисках ребенка, соответствующий призыв опубликовали СМИ.

Полиция получила от неравнодушных людей несколько сообщений, так выяснилось, что Керту шла вдоль берега по обходным дорогам.

Девочку нашел в Мяэкюла (Топу) дачник Тави Лаусма, который около 10.00 увидел девочку в своем дворе. Так как дача находится на тупиковой улице, он решил узнать у нее, куда она направляется, ведь дальше ехать нельзя. Ребенок ничего не ответил и уехал.

Около 15.00 супруга Лаусма прочитала в интернете о пропавшей Керту. «Тогда пазл сложился», - сказал мужчина. Он позвонил в центр тревоги и рассказал, что видел ребенка.

«Но я все равно не мог успокоиться, поэтому мы поехали на машине к морю», - рассказал Лаусма. Он нашел девочку на пляже. Дачник посадил Керту в машину и вновь позвонил в полицию. Пока ждали прибытия полиции, семья накормила и напоила ребенка.