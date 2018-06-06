Прокурор: решение об освобождении Сависаара из-под суда может быть оспорено

По словам госпрокурора Стевена-Христо Эвестуса, решение Харьюского уездного суда освободившего Сависаара из-под суда, обязательно может быть оспорено и прокуратура использует эту возможность.
Если во вторник Харьюский уездный суд отметил, что решение об освобождении из-под суда по состоянию здоровья является окончательным и не может быть обжаловано, то, по словам Эвестуса, прокуратура с этим не согласна и ее поддерживает и судебная практика. «Прокуратура обязательно воспользуется своим правом и оспорит постановление уездного суда, принятое во вторник», - сказал Эвестус BNS в среду.
В связи с решением прокуратуры оспорить решение суда в судебном процессе, скорее всего, вновь возникнет пауза.
Во вторник Харьюский уездный суд удовлетворил просьбу защиты Сависаара и прекратил в его отношении судебное разбирательство, поскольку Сависаар, как утверждается, непоправимо болен и не может ни участвовать в процессе, ни отбывать наказание в случае обвинительного приговора.