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Прокурор: решение об освобождении Сависаара из-под суда может быть оспорено

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ФОТО: Tairo Lutter

По словам госпрокурора Стевена-Христо Эвестуса, решение Харьюского уездного суда освободившего Сависаара из-под суда, обязательно может быть оспорено и прокуратура использует эту возможность.

Если во вторник Харьюский уездный суд отметил, что решение об освобождении из-под суда по состоянию здоровья является окончательным и не может быть обжаловано, то, по словам Эвестуса, прокуратура с этим не согласна и ее поддерживает и судебная практика. «Прокуратура обязательно воспользуется своим правом и оспорит постановление уездного суда, принятое во вторник», - сказал Эвестус BNS в среду.

В связи с решением прокуратуры оспорить решение суда в судебном процессе, скорее всего, вновь возникнет пауза.

Во вторник Харьюский уездный суд удовлетворил просьбу защиты Сависаара и прекратил в его отношении судебное разбирательство, поскольку Сависаар, как утверждается, непоправимо болен и не может ни участвовать в процессе, ни отбывать наказание в случае обвинительного приговора.

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