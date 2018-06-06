Прокурор: решение об освобождении Сависаара из-под суда может быть оспорено

Если во вторник Харьюский уездный суд отметил, что решение об освобождении из-под суда по состоянию здоровья является окончательным и не может быть обжаловано, то, по словам Эвестуса, прокуратура с этим не согласна и ее поддерживает и судебная практика. «Прокуратура обязательно воспользуется своим правом и оспорит постановление уездного суда, принятое во вторник», - сказал Эвестус BNS в среду.