чт, 07.06.2018
"Данный отрезок постановки не восхваляет советский режим, а рассказывает о конкретном периоде истории" Владимир Свет
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Душевая на дачном участке. Смотрим фото и следуем полезным советам

Душевая на дачном участке. Смотрим фото и следуем полезным советам

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix/PantherMedia

В душевой под открытым небом на дачном участке классно смывать с себя грязь после работы в саду. А ребятне - вообще рай земной: плескаться и баловаться в таком душе так здорово, пишет Kodu

Чтобы устроить душ в саду, не обязательно подключаться к системе водоснабжения. Вы можете использовать бак или другую емкость для воды.

В Instagram найдутся разные варианты устройства летнего душа: в городе, на даче и даже в лесу. 

1. Простая установка

Стены из бамбука или камыша, а на полу - осколки кафельной плитки. Такая своеобразная кабина подходит как для дачного летнего душа, так и для двора в городском доме. 

2. Продуманная постройка

Такой продуманный и хорошо организованный душевой уголок может существовать и в саду городского дома.

3. Да здравствует дача!

 

A post shared by KELSEY SHAW (@_im_a_bird) on

Представьте, как вальяжно и не торопясь хозяин дачи принимает здесь душ летней белой ночью...

Попробуйте построить летний душ! 

 

A post shared by Andrew Tyson (@andrawpyson) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ