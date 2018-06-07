Душевая на дачном участке. Смотрим фото и следуем полезным советам

Чтобы устроить душ в саду, не обязательно подключаться к системе водоснабжения. Вы можете использовать бак или другую емкость для воды.

В Instagram найдутся разные варианты устройства летнего душа: в городе, на даче и даже в лесу.

1. Простая установка

A post shared by Hope Faraj (@willingbeautywithhope) on Jun 15, 2017 at 12:19am PDT

Стены из бамбука или камыша, а на полу - осколки кафельной плитки. Такая своеобразная кабина подходит как для дачного летнего душа, так и для двора в городском доме.

2. Продуманная постройка

A post shared by Sarah Gaylor - 702ParkProject (@sarah_702parkproject) on Jun 14, 2017 at 12:00pm PDT

Такой продуманный и хорошо организованный душевой уголок может существовать и в саду городского дома.

3. Да здравствует дача!

A post shared by KELSEY SHAW (@_im_a_bird) on Jun 13, 2017 at 6:45pm PDT

Представьте, как вальяжно и не торопясь хозяин дачи принимает здесь душ летней белой ночью...

Попробуйте построить летний душ!