Душевая на дачном участке. Смотрим фото и следуем полезным советам

В душевой под открытым небом на дачном участке классно смывать с себя грязь после работы в саду. А ребятне - вообще рай земной: плескаться и баловаться в таком душе так здорово, пишет Kodu.
Чтобы устроить душ в саду, не обязательно подключаться к системе водоснабжения. Вы можете использовать бак или другую емкость для воды.
В Instagram найдутся разные варианты устройства летнего душа: в городе, на даче и даже в лесу.
1. Простая установка
Стены из бамбука или камыша, а на полу - осколки кафельной плитки. Такая своеобразная кабина подходит как для дачного летнего душа, так и для двора в городском доме.
2. Продуманная постройка
Такой продуманный и хорошо организованный душевой уголок может существовать и в саду городского дома.
3. Да здравствует дача!
Представьте, как вальяжно и не торопясь хозяин дачи принимает здесь душ летней белой ночью...
Попробуйте построить летний душ!