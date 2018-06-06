Эстонский клуб ждут рекордные премиальные

Валовый доход от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА-2018 оценивается примерно в 3,25 миллиарда евро. Общий размер выплат участникам еврокубков в новом сезоне составит 2,55 млрд. Из них 2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов. "Флора" гарантированно получит бонус в 260 000 евро, как чемпион страны, плюс 280 000 за участие в первом квалификационном раунде и 260 000 евро за участие во втором квалификационном раунде.

Если "Флора" пройдет дальше второго раунда, то, в соответствии с новым регламентом УЕФА, размер бонусов вырастет - вылетевший из третьего квалификационного раунда клуб получит возможность сыграть в квалификации Лиги Европы, за участие в которой полагается отдельный бонус.

Лига Европы получит от УЕФА на бонусные выплаты в пять раз меньше денег: всего 510 миллионов. В ЛЕ стартуют три эстонских клуба: "Транс", "Калью" и "Левадия". Премиальные в ЛЕ начинаются с 220 000 за первый раунд, увеличиваясь на 20 000 с каждым раундом. Поэтому, если тройка клубов, которая выступит в ЛЕ, захочет перекрыть рекорд "Флоры", то надо выходить в последний предварительный раунд ЛЕ, за участие в котором полагается сумма в 300 000 евро.