ср, 06.06.2018
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Эстонский клуб ждут рекордные премиальные

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ФОТО: Tairo Lutter

Действующий чемпион Эстонии, таллиннская "Флора", примет участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов, в котором может заработать рекордные для эстонского спорта премиальные.

Валовый доход от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА-2018 оценивается примерно в 3,25 миллиарда евро. Общий размер выплат участникам еврокубков в новом сезоне составит 2,55 млрд. Из них 2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов. "Флора" гарантированно получит бонус в 260 000 евро, как чемпион страны, плюс 280 000 за участие в первом квалификационном раунде и 260 000 евро за участие во втором квалификационном раунде.

Если "Флора" пройдет дальше второго раунда, то, в соответствии с новым регламентом УЕФА, размер бонусов вырастет - вылетевший из третьего квалификационного раунда клуб получит возможность сыграть в квалификации Лиги Европы, за участие в которой полагается отдельный бонус.

Лига Европы получит от УЕФА на бонусные выплаты в пять раз меньше денег: всего 510 миллионов. В ЛЕ стартуют три эстонских клуба: "Транс", "Калью" и "Левадия". Премиальные в ЛЕ начинаются с 220 000 за первый раунд, увеличиваясь на 20 000 с каждым раундом. Поэтому, если тройка клубов, которая выступит в ЛЕ, захочет перекрыть рекорд "Флоры", то надо выходить в последний предварительный раунд ЛЕ, за участие в котором полагается сумма в 300 000 евро.

На данный момент самые большие премиальные за участие в еврокубках получил "Калью": в сезоне 2013-14 годов клуб из Нымме прошел раунд Лиги чемпионов, а вылетев оттуда попал в квалификацию Лиги Европы, где уступил украинскому "Днипро", заработав в сумме 725 000 евро.

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