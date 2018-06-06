ср, 06.06.2018
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В учениях Saber Strike в Эстонии примут участие истребители, штурмовики и бомбардировщики

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ФОТО: Petras Malukas / AFP/ Scanpix

На эстонском участке начавшихся на этой неделе международных военных учений Saber Strike в учебных боях примут участие истребители, штурмовая авиация и стратегические бомбардировщики американских ВВС, а также британские вертолеты Wildcat и вертолеты ВВС Эстонии Robinson R-44.

Военная авиация в составе базирующихся в Эмари истребителей F-16, штурмовиков А-10, стратегических бомбардировщиков B-1B, самолетов огневой поддержки AC-130J и вертолетов примет участие в первом этапе учений, обеспечив поддержку с воздуха для наземных подразделений на центральном полигоне Сил обороны, сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на Министерство обороны Эстонии.

На втором этапе учений будут отработаны оборонительные и наступательные действия на уровне ротного звена, третий этап посвящен штабным учениям.

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