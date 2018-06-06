В учениях Saber Strike в Эстонии примут участие истребители, штурмовики и бомбардировщики

Военная авиация в составе базирующихся в Эмари истребителей F-16, штурмовиков А-10, стратегических бомбардировщиков B-1B, самолетов огневой поддержки AC-130J и вертолетов примет участие в первом этапе учений, обеспечив поддержку с воздуха для наземных подразделений на центральном полигоне Сил обороны, сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на Министерство обороны Эстонии.