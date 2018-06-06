Почти 1000 евро: SEBE поднимет минимальную зарплату водителей автобусов

Автобусная фирма SEBE и Транспортный профсоюз Эстонии подписали новый коллективный договор и соглашение о зарплате, согласно которому минимальная зарплата водителей городских автобусов в Пярну и Тарту с нового года составит 990 евро, передает Rus.ERR.
Коллективный договор будет действовать до конца 2019 года. Повышение зарплаты с 1 июня коснется 213 водителей городских автобусов в Тарту и Пярну, а с нового года зарплаты вырастут почти у 270 водителей SEBE, сообщается на сайте Транспортного профсоюза.
С 1 июня водители при выполнении нормы будут получать не менее 970 евро в месяц с добавлением предусмотренных законом надбавок, а с 1 января 2019 года - не менее 990 евро. В зависимости от региона, это означает повышение зарплаты водителей до 10%.