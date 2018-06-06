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  • Почти 1000 евро: SEBE поднимет минимальную зарплату водителей автобусов

Почти 1000 евро: SEBE поднимет минимальную зарплату водителей автобусов

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ФОТО: Margus Ansu

Автобусная фирма SEBE и Транспортный профсоюз Эстонии подписали новый коллективный договор и соглашение о зарплате, согласно которому минимальная зарплата водителей городских автобусов в Пярну и Тарту с нового года составит 990 евро, передает Rus.ERR.

Коллективный договор будет действовать до конца 2019 года. Повышение зарплаты с 1 июня коснется 213 водителей городских автобусов в Тарту и Пярну, а с нового года зарплаты вырастут почти у 270 водителей SEBE, сообщается на сайте Транспортного профсоюза.

С 1 июня водители при выполнении нормы будут получать не менее 970 евро в месяц с добавлением предусмотренных законом надбавок, а с 1 января 2019 года - не менее 990 евро. В зависимости от региона, это означает повышение зарплаты водителей до 10%.

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