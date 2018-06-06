Юшкин: Арктика превратится в театр военных действий

Арктика становится ареной столкновения интересов крупных стран и яблоком раздора, пишет в Postimees глава Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин.
К 17 марта этого года площадь арктических льдов составила 14,48 миллиона квадратных километров. Один из главных выводов ученых NASA - к концу 30-х годов нынешнего века Северный Ледовитый океан в летние месяцы будет практически свободен ото льда.
Тогда, по оценкам британского Редингского университета, суда из Европы в Азию смогут проходить через Северный морской путь и Северо-западный морской путь быстрее, чем по традиционным сейчас маршрутам через Суэцкий и Панамский каналы. Это позволит к 2030 году сократить срок доставки грузов между континентами до 18 и 21 дня соответственно.
Трансарктический морской путь (прямо через Северный полюс), по которому сейчас могут пройти только тяжелые ледоколы, будет открыт и для обычных судов. К концу столетия проход по этому пути будет занимать всего 17 дней.
По данным ООН и США, запасы нефти в арктическом регионе составляют около 90–100 миллиардов тонн, что в несколько раз превышает все ресурсы России или Саудовской Аравии.
Сегодня Арктика стала территорией, где сталкиваются политические и экономические интересы многих развитых и развивающихся стран. Противоречия преследуемых целей различными (в первую очередь приарктическими) государствами в Арктике могут привести к росту международной напряженности в целом, и вероятности возникновения локальных международных конфликтов.
Сражение за недра
Арктика, в отличие от Антарктиды – это не континент, окруженный океаном, а это океан, окруженный сушей.
На любой карте советских времен государственная граница на Севере была обозначена пунктирными линиями, отходящими от двух крайних точек территории СССР на Кольском полуострове и в Беринговом проливе и сходящимися точно на Северном полюсе - советский арктический треугольник.
Сегодня морская Арктика живет по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Москва ратифицировала эту Конвенцию в 1997 году и таким образом утратила права на «русский треугольник».
Согласно этому документу, дно и недра в пределах 200-мильных исключительных экономических зон автоматически относятся к континентальному шельфу прибрежного государства независимо от рельефа. Но прибрежные государства могут расширить границы своего шельфа далее 200-мильных зон.
В августе 2016 года Россия представила в Комиссию ООН по границам континентального шельфа (CLCS) научные данные, чтобы обосновать свои притязания на значительный участок арктического шельфа (хребет Ломоносова, поднятие Менделеева-Альфа, Чукотское поднятие, а также разделяющие их котловины). Общая площадь участка составляет 1,2 миллиона квадратных километров. Если Москва докажет, что хребет Ломоносова является продолжением её континентальной платформы, то она получит право продлить свой шельф, как минимум, до рубежа в 350 миль.
Кремль понимает, что в Арктике придется иметь дело не только с отдельными странами (США, Канада, Норвегия и Дания), но и с единым фронтом государств НАТО.
Этой заявке в ООН предшествовали демонстративные акции.
В 2002 году российские пограничники установили на Северном полюсе пограничный столб. В 2007 году экспедиция под руководством известного полярника Артура Чилингарова спустилась под воду на батискафах «Мир-1» и «Мир-2» и разместила флаг Российской Федерации на дне океана под Северным полюсом. Затем секретарь Совбеза России Николай Патрушев прилетел на Северный полюс и установил там российский флаг.
Таким образом, было положено начало международному соперничеству за Арктику, к которому подключились не только арктические страны, но и ряд государств, весьма далеких от Северного Ледовитого океана.
Если Комиссия по границам континентального шельфа отклонит заявку России на участок шельфа в Северном Ледовитом океане, что поставит под угрозу ее экономические интересы и интересы безопасности, то Россия — как и Китай в Южно-Китайском море — будет поступать менее разумно и будет более склонна к односторонним действиям.
Сражение за маршруты
Как известно, через Арктику проходят два трансокеанских морских маршрута: Северный морской путь (Арктическая зона России) и Северо-западный проход (Арктическая зона Канады), соединяющие Атлантический и Тихий океаны.
Проблема состоит в том, что США настаивают на придании статуса международных вод как Северному Морскому пути так и Северо-Западному проливу (доктрина «свободы морей»), в то время как Россия и Канада, соответственно, считают их своими внутренними водами.
Поэтому Россия начала наполнять конкретным содержанием статус Северного морского пути как единой национальной транспортной коммуникации РФ и усиливать контроль государства над этой стратегической магистралью.
Накануне морской войны
В Москве не сомневаются, что на Россию будут давить в вопросе уступки в «арктическом споре» с Данией и Канадой по поводу хребта Ломоносова. Не исключено, что России придется защищать свои позиции в Арктике также против Евросоюза, который пытается интернационализировать Северный полюс и Антарктиду. Поэтому Кремль понимает, что в Арктике придется иметь дело не только с отдельными странами (США, Канада, Норвегия и Дания), но и с единым фронтом государств НАТО. Ситуация осложняется тем, что у России нет стратегического партнера в Арктике.
1 декабря 2014 года по приказу Путина было создано Объединённое стратегическое командование (ОСК) «Север», которое в СМИ принято называть арктической группировкой.
ОСК было сформировано на базе Северного флота и сил нескольких военных округов. Территория, за которую несёт ответственность «Север», простирается от Мурманска до Анадыря. Штаб ОСК находится в Североморске — там же, где и штаб Северного флота.
Помимо корабельной группировки в новую структуру были включены части морской авиации, сухопутных сил, ВКС и ПВО. С апреля 2016 года командует ОСК «Север» и Северным флотом адмирал Николай Евменов.
В планах Москвы - восстановить к 2020 году 13 военных аэродромов, к 2019 году завершить формирование щита противовоздушной обороны от Новой Земли до Чукотки. В регионе завершено строительство шести военных баз. «Север» располагает самой многочисленной и мощной корабельной группировкой (41 подводная лодка и 38 надводных кораблей). В состав СФ входят 8 субмарин с баллистическими ракетами.
Какой приказ отдаст главнокомандующий Путин?
В начале 2013 года, по данным Павла Фельгенгауэра, в Кремле было окончательно принято стратегическое решение о подготовке к большой войне. Считается что до 2030 года и особенно в 2020-е годы на Россию нападут, причём нападут со всех сторон. Поэтому Россия строит стратегический периметр обороны не только в северо-восточной Европе, но и в Арктике, и на Ближнем и Среднем Востоке, в зоне черноморских проливов.
Россия лишилась господствующего положения в Балтийском и Черном морях, а также безопасного выхода в Средиземное море и в Атлантику. Для Северного флота выход в Атлантику через Баренцево море тоже небезопасен ввиду возможности окружения и вмешательства со стороны НАТО. В Крыму Россия продемонстрировала готовность предпринимать действия в целях защиты своих оставшихся морских стратегических объектов. Это не предвещает ничего хорошего и в Арктике.
По оценке доктора военных наук Константина Сивкова, на Арктическом театре военных действий главную роль будет играть военно-морской флот как средство удержания контроля и «поддержания благоприятного оперативного режима». Одной из специфик арктического ТВД Сивков называет «исключительно низкую оперативную емкость».
В Министерстве обороны рассматривают возможность построить первые боевые ледоколы на базе новейшего проекта ЛК-110Я «Лидер» (мощностью 110 МВт, с ядерной силовой установкой, способностью разбивать лед толщной не два, а более четырех метров). По оценке военных экспертов, ледоколы будут иметь систему противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы, артиллерию и противокорабельные ракетные комплексы, например, установки «Калибр» как в противокорабельном варианте, так и в варианте удара по наземным целям.
Когда растают льды, начнется война?
Известно, где нет ясности с правовым статусом, но есть серьезные интересы, там обязательно возникают реальные проблемы. Сегодня уже видны два события, которые могут спровоцировать вооруженный конфликт.
1. Наступает день, когда ледяной покров уменьшился еще значительнее и торговые суда из Европы или Азии двинулись через полярные воды, которые Россия считает своими, а почти все остальные страны - международными. Какой приказ отдаст главнокомандующий Путин?
2. Что будет, если в воды, статус которых неясен (для России они внутренние, а для других - нейтральные), зайдут боевые корабли ВМС США? Именно из арктических акваторий проще всего поразить с помощью крылатых ракет морского базирования большинство важнейших целей в России (в первую очередь объекты стратегических ядерных сил). Кроме того, на крейсерах и эсминцах США уже сейчас установлена ПРО с системой «Иджис», ракеты которой «Стандарт-SM3» способны сбивать ИСЗ и БР.
На эти вопросы необходимо искать ответы уже сегодня, а не ждать, пока растают льды. Но помнить Черчилля: «Россия не такая сильная, как ты боишься, и не такая слабая, как ты надеешься».