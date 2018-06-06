Юшкин: Арктика превратится в театр военных действий

Таким образом, было положено начало международному соперничеству за Арктику, к которому подключились не только арктические страны, но и ряд государств, весьма далеких от Северного Ледовитого океана.

Если Комиссия по границам континентального шельфа отклонит заявку России на участок шельфа в Северном Ледовитом океане, что поставит под угрозу ее экономические интересы и интересы безопасности, то Россия — как и Китай в Южно-Китайском море — будет поступать менее разумно и будет более склонна к односторонним действиям.

Сражение за маршруты

Как известно, через Арктику проходят два трансокеанских морских маршрута: Северный морской путь (Арктическая зона России) и Северо-западный проход (Арктическая зона Канады), соединяющие Атлантический и Тихий океаны.

Проблема состоит в том, что США настаивают на придании статуса международных вод как Северному Морскому пути так и Северо-Западному проливу (доктрина «свободы морей»), в то время как Россия и Канада, соответственно, считают их своими внутренними водами.

Поэтому Россия начала наполнять конкретным содержанием статус Северного морского пути как единой национальной транспортной коммуникации РФ и усиливать контроль государства над этой стратегической магистралью.

Накануне морской войны

В Москве не сомневаются, что на Россию будут давить в вопросе уступки в «арктическом споре» с Данией и Канадой по поводу хребта Ломоносова. Не исключено, что России придется защищать свои позиции в Арктике также против Евросоюза, который пытается интернационализировать Северный полюс и Антарктиду. Поэтому Кремль понимает, что в Арктике придется иметь дело не только с отдельными странами (США, Канада, Норвегия и Дания), но и с единым фронтом государств НАТО. Ситуация осложняется тем, что у России нет стратегического партнера в Арктике.

1 декабря 2014 года по приказу Путина было создано Объединённое стратегическое командование (ОСК) «Север», которое в СМИ принято называть арктической группировкой.

ОСК было сформировано на базе Северного флота и сил нескольких военных округов. Территория, за которую несёт ответственность «Север», простирается от Мурманска до Анадыря. Штаб ОСК находится в Североморске — там же, где и штаб Северного флота.

Помимо корабельной группировки в новую структуру были включены части морской авиации, сухопутных сил, ВКС и ПВО. С апреля 2016 года командует ОСК «Север» и Северным флотом адмирал Николай Евменов.

В планах Москвы - восстановить к 2020 году 13 военных аэродромов, к 2019 году завершить формирование щита противовоздушной обороны от Новой Земли до Чукотки. В регионе завершено строительство шести военных баз. «Север» располагает самой многочисленной и мощной корабельной группировкой (41 подводная лодка и 38 надводных кораблей). В состав СФ входят 8 субмарин с баллистическими ракетами.

Какой приказ отдаст главнокомандующий Путин?