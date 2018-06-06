Недавно построенную террасу пришлось снести под давлением соседа

Собственница недвижимости Уинифрид Даффи в недоумении: она только что закончила строить красивую террасу. Строительство обошлось ей в 2500 фунтов (3000 евро) и было согласовано с соседом. Однако вскоре начались проблемы, рассказывает Daily Mail.

Терраса мисс Даффи. ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Сосед обнаружил, что терраса Даффи имеет высоту 70 см от уровня земли. А по решению самоуправления в Манчестере, где происходит действие, без разрешения на строительство можно строить террасы высотой лишь в 30 см от земли.

На основании его жалобы женщина была вызвана в суд, который признал неправомочные действия Даффи, которой пришлось заплатить еще и 345 фунтов (400 евро) судебных издержек.

Женщине пришлось вновь нанять рабочих, чтобы разобрать построенную террасу и сделать новый настил на правильной высоте. Естественно, что работу строителей пришлось также оплатить. Это встало еще в 300 фунтов стерлингов.

Строительство нового настила террасы. ФОТО: SWNS.com / SWNS.com