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Недавно построенную террасу пришлось снести под давлением соседа

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ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Жалоба соседа в местное самоуправление послужило причиной сноса террасы, пишет портал Kodu. Домовладелица из Великобритании потеряла на этом более 2500 фунтов стерлингов.  

Собственница недвижимости Уинифрид Даффи в недоумении: она только что закончила строить красивую террасу. Строительство обошлось ей в 2500 фунтов (3000 евро) и было согласовано с соседом. Однако вскоре начались проблемы, рассказывает Daily Mail

Терраса мисс Даффи.

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Сосед обнаружил, что терраса Даффи имеет высоту 70 см от уровня земли. А по решению самоуправления в Манчестере, где происходит действие, без разрешения на строительство можно строить террасы высотой лишь в 30 см от земли. 

На основании его жалобы женщина была вызвана в суд, который признал неправомочные действия Даффи, которой пришлось заплатить еще и 345 фунтов (400 евро) судебных издержек. 

Женщине пришлось вновь нанять рабочих, чтобы разобрать построенную террасу и сделать новый настил на правильной высоте. Естественно, что работу строителей пришлось также оплатить. Это встало еще в 300 фунтов стерлингов. 

Строительство нового настила террасы.

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Даффи очень расстроена, так как, по ее мнению, она подробно ознакомила своих соседей с конструкцией и размерами террасы, и никто не отметил, что терраса будет выше разрешенной. 

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