Оторвались напоследок: игроки сборной Мексики устроили суточную оргию с 30 проститутками перед вылетом на чемпионат мира

После товарищеского матча с Шотландией (1:0), который прошел 3 июня, восемь игроков арендовали дом около Мехико, заказали проституток и устроили вечеринку, которая продолжалась около 24 часов. Формально футболисты не нарушили дисциплину, потому что это происходило в их выходной.

Источник полагает, что мексиканцы пригласили секс-работниц, а не своих жен и подруг, чтобы немного «пошалить».

9 июня сборная Мексики проведет последний товарищеский матч перед чемпионатом мира. Соперниками команды станут датчане. После этого они вылетят в Россию. На групповом этапе турнира мексиканцы сыграют с Германией (17 июня), Южной Кореей (23 июня) и Швецией (27 июня).