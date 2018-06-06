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  • Оторвались напоследок: игроки сборной Мексики устроили суточную оргию с 30 проститутками перед вылетом на чемпионат мира

Оторвались напоследок: игроки сборной Мексики устроили суточную оргию с 30 проститутками перед вылетом на чемпионат мира

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ФОТО: HENRY ROMERO / REUTERS

Футболисты сборной Мексики устроили оргию, на которую заказали около 30 проституток. Об этом сообщает Lenta.ru

После товарищеского матча с Шотландией (1:0), который прошел 3 июня, восемь игроков арендовали дом около Мехико, заказали проституток и устроили вечеринку, которая продолжалась около 24 часов. Формально футболисты не нарушили дисциплину, потому что это происходило в их выходной.

Источник полагает, что мексиканцы пригласили секс-работниц, а не своих жен и подруг, чтобы немного «пошалить».

9 июня сборная Мексики проведет последний товарищеский матч перед чемпионатом мира. Соперниками команды станут датчане. После этого они вылетят в Россию. На групповом этапе турнира мексиканцы сыграют с Германией (17 июня), Южной Кореей (23 июня) и Швецией (27 июня).

В 2011 году восемь игроков сборной Мексики были отчислены из состава за аналогичный проступок. Они лишились места в заявке за несколько дней до начала Кубка Америки. Также футболисты были оштрафованы.

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