Не только смайлики: что скрывает новая iOS 12

Новые жесты на iPhone X

В iOS 11 для полного закрытия приложения нужно было зайти в список всех запущенных программ, зажать одну из них, и только после этого смахнуть вверх. В iOS 12 этот процесс сделали проще: теперь достаточно просто свайпнуть вверх по приложению в меню многозадачности.

Новые жесты на iPad

Некоторые жесты из iPhone X появились и на планшетных компьютерах. Например, свайп вниз из верхнего правого угла вызывает центр управления, а скролл от нижнего края возвращает на домашний экран. Пользователи уже предположили, что в новом iPad не будет кнопки «Домой».

Face ID в iPad

В коде iOS 12 обнаружили поддержку системы сканирования лиц Face ID для планшетов iPad. Разработчик Гильерме Рэмбо даже сумел активировать функцию и протестировать ее. Следовательно, в новом iPad можно ожидать появление этой системы.

Несколько лиц для Face ID

Одним из ключевых недостатков системы сканирования лиц Face ID в iPhone X считалась невозможность сохранить более одного лица. Следовательно, только один человек мог разблокировать смартфон таким образом, что не всегда удобно. В iOS 12 появилась возможность добавления нескольких лиц. Эта функция должна быть особенно полезной после появления iPad с Face ID.

Автозаполнение из SMS

Часто для регистрации или подтверждения какой-то операции требуется ввести пароль из SMS. В iOS 12 эти коды будут подставляться автоматически при получении соответствующего сообщения.

Автозаполнение паролей

В iOS 12 появилась возможность отображения и быстрого ввода паролей из менеджеров паролей вроде 1Password или Last Pass. При нажатии на соответствующее поле ввода в верхней части клавиатуры появится предложение подставить пароль для данного сервиса.

Обмен паролями между iOS- и macOS-устройствами поблизости

Если какой-то пароль сохранен на iPhone, а на компьютере под управлением macOS его нет, то при необходимости ввода комбинации на последнем он по Wi-Fi будет отправлен со смартфона.

Предупреждение о надежности пароля

iOS 12 сообщит об уровне надежности вводимого пароля и предупредит, если один и тот же пароль используется в разных сервисах.

Siri напомнит пароли

Если вам срочно нужен пароль от конкретного сервиса, то его можно спросить у Siri.

Новое меню использования аккумулятора

Статистика использования аккумулятора в настройках стала куда нагляднее в iOS 12. Система отображает графики использования заряда и активности пользователя.

Новые обои

Конечно же, не обошлось и без новых обоев. Уже сейчас все желающие могут скачать их на iPhone и iPad.

Автоматические обновления

В разделе обновлений программного обеспечения в настройках iOS 12 появился пункт автоматической установки апдейтов. Судя по описанию, активация этой функции позволит устройству самостоятельно устанавливать новые версии iOS при их наличии.

Помимо вышеперечисленного, в iOS 12 все анимации стали заметно быстрее и плавнее, был переработан ввод текста с помощью стандартной клавиатуры и многое другое.