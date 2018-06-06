Не только смайлики: что скрывает новая iOS 12

Во время официальной презентации iOS 12 могло показаться, что помимо новых Animoji в системе не появилось каких-либо изменений. Компания уже выпустила первую бету для разработчиков, так что все желающие смогли опробовать самую свежую мобильную ОС от Apple. Оказалось, что внутри можно найти немало нововведений, о которых на презентации не упомянули, пишет 4pda.ru.
Новые жесты на iPhone X
В iOS 11 для полного закрытия приложения нужно было зайти в список всех запущенных программ, зажать одну из них, и только после этого смахнуть вверх. В iOS 12 этот процесс сделали проще: теперь достаточно просто свайпнуть вверх по приложению в меню многозадачности.
Новые жесты на iPad
Некоторые жесты из iPhone X появились и на планшетных компьютерах. Например, свайп вниз из верхнего правого угла вызывает центр управления, а скролл от нижнего края возвращает на домашний экран. Пользователи уже предположили, что в новом iPad не будет кнопки «Домой».
Face ID в iPad
В коде iOS 12 обнаружили поддержку системы сканирования лиц Face ID для планшетов iPad. Разработчик Гильерме Рэмбо даже сумел активировать функцию и протестировать ее. Следовательно, в новом iPad можно ожидать появление этой системы.
Несколько лиц для Face ID
Одним из ключевых недостатков системы сканирования лиц Face ID в iPhone X считалась невозможность сохранить более одного лица. Следовательно, только один человек мог разблокировать смартфон таким образом, что не всегда удобно. В iOS 12 появилась возможность добавления нескольких лиц. Эта функция должна быть особенно полезной после появления iPad с Face ID.
Автозаполнение из SMS
Часто для регистрации или подтверждения какой-то операции требуется ввести пароль из SMS. В iOS 12 эти коды будут подставляться автоматически при получении соответствующего сообщения.
Автозаполнение паролей
В iOS 12 появилась возможность отображения и быстрого ввода паролей из менеджеров паролей вроде 1Password или Last Pass. При нажатии на соответствующее поле ввода в верхней части клавиатуры появится предложение подставить пароль для данного сервиса.
Обмен паролями между iOS- и macOS-устройствами поблизости
Если какой-то пароль сохранен на iPhone, а на компьютере под управлением macOS его нет, то при необходимости ввода комбинации на последнем он по Wi-Fi будет отправлен со смартфона.
Предупреждение о надежности пароля
iOS 12 сообщит об уровне надежности вводимого пароля и предупредит, если один и тот же пароль используется в разных сервисах.
Siri напомнит пароли
Если вам срочно нужен пароль от конкретного сервиса, то его можно спросить у Siri.
Новое меню использования аккумулятора
Статистика использования аккумулятора в настройках стала куда нагляднее в iOS 12. Система отображает графики использования заряда и активности пользователя.
Новые обои
Конечно же, не обошлось и без новых обоев. Уже сейчас все желающие могут скачать их на iPhone и iPad.
Автоматические обновления
В разделе обновлений программного обеспечения в настройках iOS 12 появился пункт автоматической установки апдейтов. Судя по описанию, активация этой функции позволит устройству самостоятельно устанавливать новые версии iOS при их наличии.
Помимо вышеперечисленного, в iOS 12 все анимации стали заметно быстрее и плавнее, был переработан ввод текста с помощью стандартной клавиатуры и многое другое.
Релиз стабильной версии состоится осенью 2018 года для всех устройств под управлением iOS 11, включая iPhone 5S, вышедший в 2013 году.