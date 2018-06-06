Под Саку тяжелая авария: в столкновении грузовика и легковушки погиб водитель
6 июня 2018 г., 11:26
Сегодня в 10.44 на 22-м километре Таллиннской окружной дороги в волости Саку Харьюского уезда произошла авария, в которой погиб водитель легкового автомобиля.
По предварительным данным, столкнулись зарегистрированная в Эстонии легковушка и зарегистрированный за границей грузовик. Водитель легкового автомобиля находился в машине один. Движение на месте происшествия перекрыто и перенаправлено в объезд. На месте авария разрешенная скорость составляет 90 км/ч.
На месте происшествия работают полицейские. Тех, кто едет через этот район, просят учитывать возможные задержки.