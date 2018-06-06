Под Саку тяжелая авария: в столкновении грузовика и легковушки погиб водитель

По предварительным данным, столкнулись зарегистрированная в Эстонии легковушка и зарегистрированный за границей грузовик. Водитель легкового автомобиля находился в машине один. Движение на месте происшествия перекрыто и перенаправлено в объезд. На месте авария разрешенная скорость составляет 90 км/ч.