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  • Под Саку тяжелая авария: в столкновении грузовика и легковушки погиб водитель

Под Саку тяжелая авария: в столкновении грузовика и легковушки погиб водитель

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Сегодня в 10.44 на 22-м километре Таллиннской окружной дороги в волости Саку Харьюского уезда произошла авария, в которой погиб водитель легкового автомобиля.

По предварительным данным, столкнулись зарегистрированная в Эстонии легковушка и зарегистрированный за границей грузовик. Водитель легкового автомобиля находился в машине один. Движение на месте происшествия перекрыто и перенаправлено в объезд. На месте авария разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

На месте происшествия работают полицейские. Тех, кто едет через этот район, просят учитывать возможные задержки.

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