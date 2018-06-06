Жители Маарду восстали против автобусной фирмы

В Маарду между городскими жителями и автобусной фирмой Temptrans разгорается настоящая война: недовольные постоянными опозданиями и отменой рейсов пассажиры требуют от местных властей активных действий и даже создали в Фейсбуке соответствующую группу.
«Очень хотелось бы узнать почему автобусы Temptrans не останавливаются на остановках, игнорируя пассажиров, ожидающих автобус. 15.05.2018 автобус проехал мимо остановки Rauno, сегодня 25.05.2018 в 11.31 автобус номер 285 проследовал мимо остановки Lasnamägi не остановившись. Писала письма в Temptrans и мэрию, ответов не поступает», – с таким криком души обратилась в редакцию Rus.Postimees читательница.
В Фейсбуке проблему общественного транспорта города Маарду обсуждают ежедневно: автобусы не приезжают, проезжают мимо остановок, опаздывают, ломаются по дороге (у них отваливаются не только колеса, но и двери). Некоторое время назад мы уже писали о крайне неудовлетворительной работе перевозчика, но, как выяснилось, с того момента изменений к лучшему не наблюдается.
Горуправа неоднократно требовала оценить состояние автобусов
По словам советника мэрии Маарду по связям с общественностью Елены Кацубы, ситуация, сложившаяся в городе с общественным транспортом, не выдерживает никакой критики: состояние автобусов AS Temptrans более чем плачевное, автобусы постоянно ломаются, не приходят по расписанию, проезжают остановки. Люди вынуждены опаздывать на работу, часами ждать прихода следующего автобуса, в жару мучаться в отапливаемом транспорте. Поэтому гнев и негодование маардусцев более чем обоснованы. Складывается впечатление, что сама фирма-перевозчик до сих пор не посчитала важным или необходимым предпринять действенные меры по улучшению ситуации и обеспечению жителей Маарду стабильно работающим и безопасным транспортом.
В мэрию постоянно поступают многочисленные жалобы на работу общественного транспорта, в социальных сетях почти каждый день идут обсуждения проблем, связанных с компанией Temptrans. Ситуация неоднозначная и далеко не простая, потому что, как утверждает Кацуба, по закону горуправа не занимается организацией транспорта между двумя самоуправлениями — это прямая задача Центра общественного транспорта Северной Эстонии. Центр проводит открытый конкурс на поиск фирмы-перевозчика, заключает с победителем договор об обслуживании общественных маршрутов на несколько лет, а также выдает разрешения на работу коммерческих автобусных линий. Осуществление надзора над техническим состоянием автобусов является задачей Департамента шоссейный дорог. Мэрия не имеет никаких юридических полномочий вмешиваться в этот процесс.
«С другой стороны, видя проблемы людей, горуправа просто не может оставаться в стороне. Происходящее совершенно недопустимо, и маардусцы имеют полное право на качественное и, самое главное, безопасное автобусное сообщение с Таллинном, куда многие люди ездят каждый день на работу. В последние месяцы ведутся переговоры как с Центром общественного транспорта, так и с Департаментом шоссейных дорог для поиска решения, которые прежде всего будет учитывать интересы жителей Маарду. Горуправа неоднократно обращалась в Департамент шоссейных дорог и транспортный центр с требованием провести оценку технического состояния автобусного парка AS Temptrans и принять меры. Ситуацию усложняет также и неясность судьбы общественного транспорта в Харьюмаа начиная с 1 июля, потому что до сих пор со стороны Департамента шоссейных дорог не было озвучено официального решения. Тем не менее переговоры продолжаются, и горуправа сделает все возможное чтобы защитить интересы жителей Маарду», - заверила Кацуба.
Всему виной кабальный договор
Депутат Маардуского горсобрания, лидер Союза Эдгара Сависаара в Маарду Николай Дегтяренко рассказал Rus.Postimees, что поток жалоб на компанию Temptrans AS от жителей Маарду набирает силу и, переполнив чашу терпения, захлестывает приемную мэрии города и эстонские СМИ. Пассажиры сообщают о грубых нарушениях графика движения, о катастрофическом техническом состоянии автобусов, о бездействии диспетчерской службы транспортного предприятия. И за все эти сомнительные «удовольствия» из карманов налогоплательщиков изымается ежегодно до полумиллиона евро, которые администрация Маарду выплачивает Temptrans AS.
«Мы слышим одни пустые обещания от мэра Маарду решить вопрос с общественным транспортом в городе. На дворе уже лето 2018 года, а воз и ныне там. Что мешало это сделать Владимиру Архипову в 2016 году, когда он стал мэром города? В этой ситуации я как депутат городского собрания мог бы злорадно заявить, что оппозиция Маарду давно предупреждала о нечестной игре мэрии на шахматной доске тендеров и о неизбежном провале в деле обслуживания пассажиров со стороны Temptrans AS. Однако радости никакой нет, есть только досада из-за нежелания и бессилия власти, неспособной исправить ситуацию, и обида за жителей Маарду, получивших транспортные мучения вместо обещанного бесплатного транспорта», - добавил Дегтяренко.
Он рассказал, что на сегодняшний день действует кабальный договор мэрии Маарду с Temptrans AS на выплату компенсаций компании Temptrans AS. «Есть юридическая оценка существующего договора с его многочисленными приложениями и дополнениями. По мнению экспертов, данный договор не соответствовал и не соответствует действующим нормам и законам, и с юридической точки зрения его можно признать недействительным. Получается, что наш мэр находится на крючке у Temptrans AS и не может справиться с растущими бизнес-интересами ненасытного монополиста. Уверен, что положение дел можно изменить к лучшему, если отправить руководство Маарду по одному известному маршруту, выписав бесплатный проездной в отставку. В противном случае жителям города скоро придется ходить до Таллинна пешком, провожая хмурыми взглядами проносящиеся мимо мэрские джипы и лимузины», – уверен депутат.
Депутат горсобрания Маарду от Центристской партии Нина Нечаева рассказала, что власти города не один раз обсуждали эту проблему, но сделать с ней ничего не могут, поскольку лицензию выдает Центр общественного транспорта. «Мы все понимаем, что это ненормальная ситуация», - добавила депутат.
Санкции можно применить только к некоммерческим линиям
Специалист по пассажироперевозкам Северо-Эстонского центра общественного транспорта Кадри Кроони подтвердила порталу Rus.Postimes, что на основании распоряжения старейшины Харьюмаа компании AS Temptrans выдано разрешение на обслуживание автобусных линий под номерами 203, 209, 210, 285, 286 и 221, в связи с чем были заключены договоры на обслуживание коммерческих линий. Лицензии для линий под номерами 203, 209,210 и 285 действительны с 01.01.2016 до 31.12.2020, а для линий номер 286 и 221 с 02.02.2016 до 01.02.2021.
Кроме того, в 03.09.2015 между AS Temptrans и Центром общественного транспорта был заключен договор на обслуживание некоммерческих линий под номерами 100, 101 и 114, этот договор действителен до 31.12.2018. Договор был подписан на основании госзакупки номер 163734. Обслуживание этих линий происходит за счет субсидий из госбюджета и выручки от продажи билетов.
Кроони заверила, что автобусы и коммерческих, и некоммерческих линий должны быть исправны и за их состоянием следит служба по надзору за общественным транспортом Департамента шоссейных дорог. «В случае, если в Центр общественного транспорта поступает информация о неисправном автобусе, мы передаем ее в департамент», - добавила Кроони.
По ее словам, контроль над тем, придерживаются ли графиков автобусы некоммерческих линий, приезжают ли на остановку вовремя или не приезжают вообще, согласно договору, осуществляет Центр общественного транспорта. Если перевозчик нарушает договор, который можно найти в интернете (https://www.harjuytk.ee/lepingud-ja-maarused), к нему применяются санкции.
Она подчеркнула, что если опоздания и другие проблемы связаны именно с автобусами некоммерческих линий (100, 101 и 114), то центр может проверить жалобы и учесть нарушения, если же речь идет о коммерческих перевозках, то информацией о проблемах в реальном времени владеет только перевозчик.
Следить за исправностью автобусов – дело полиции
Мы задали вопрос о техническом состоянии автобусов фирмы Temptrans Департаменту шоссейных дорог, на который ссылалась Кроони.
По словам руководителя службы по надзору за общественным транспортом Ахто Пахка, проверка технического состояния общественного транспорта не входит в компетенцию департамента. «Эти полномочия есть только у Департамента полиции и погранохраны, работники которого имеют право остановить транспорт, убрать его с дороги и запретить движение в связи с плохим техническим состоянием. Чиновники Департамента шоссейных дорог в подобном процессе участвуют только в качестве экспертов», - сказал Пахка и добавил, что департаменту о проблеме маардуских автобусов известно, перевозчика проверяли ранее и будут проверять в дальнейшем.
Автобусы в порядке, а в задержках виноваты пробки
«Для читателей газеты и жителей города Маарду хотим пояснить, что фирма Temptrans не является монополистом по пассажирским перевозкам в Маарду. Между городами Таллинн и Маарду ходят коммерческие автобусы, маршрутные такси и автобусы публичных линий. За организацию автобусного движения на коммерческих линиях и маршрутных такси отвечает Temptrans, на основании действующего разрешения на деятельность и утвержденных графиков движения автобусов. Что касается общественных линий, то это государственные автобусные линии, где перевозчиком является Temptrans. Перевозчик на общественные линии выбирается Центром общественного транспорта Северной Эстонии путём проведения государственного тендера», - рассказала секретарь AS Temptrans Катерина Клорен.
По ее словам, сейчас в городе Таллинн проходят масштабные работы по реконструкции дорог, в следствии чего возникают большие пробки и задержки в расписаниях движения автобусов. «Мы прекрасно понимаем недовольство пассажиров и всячески стараемся придерживаться установленного расписания. На все вопросы пассажиров мы отвечаем согласно установленному законом времени. Информацию о порядке рассмотрения жалоб и предложений пассажиры могут получить на нашей домашней странице www.temptrans.ee», - заверила секретарь и добавила, что все автобусы имеют действующий техосмотр и своевременно проходят техническое обслуживание, тем самым они соответствуют требованиям для перевозки пассажиров.