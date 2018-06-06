Жители Маарду восстали против автобусной фирмы

Кроме того, в 03.09.2015 между AS Temptrans и Центром общественного транспорта был заключен договор на обслуживание некоммерческих линий под номерами 100, 101 и 114, этот договор действителен до 31.12.2018. Договор был подписан на основании госзакупки номер 163734. Обслуживание этих линий происходит за счет субсидий из госбюджета и выручки от продажи билетов.

Кроони заверила, что автобусы и коммерческих, и некоммерческих линий должны быть исправны и за их состоянием следит служба по надзору за общественным транспортом Департамента шоссейных дорог. «В случае, если в Центр общественного транспорта поступает информация о неисправном автобусе, мы передаем ее в департамент», - добавила Кроони.

По ее словам, контроль над тем, придерживаются ли графиков автобусы некоммерческих линий, приезжают ли на остановку вовремя или не приезжают вообще, согласно договору, осуществляет Центр общественного транспорта. Если перевозчик нарушает договор, который можно найти в интернете (https://www.harjuytk.ee/lepingud-ja-maarused), к нему применяются санкции.

Она подчеркнула, что если опоздания и другие проблемы связаны именно с автобусами некоммерческих линий (100, 101 и 114), то центр может проверить жалобы и учесть нарушения, если же речь идет о коммерческих перевозках, то информацией о проблемах в реальном времени владеет только перевозчик.

Следить за исправностью автобусов – дело полиции

Мы задали вопрос о техническом состоянии автобусов фирмы Temptrans Департаменту шоссейных дорог, на который ссылалась Кроони.

По словам руководителя службы по надзору за общественным транспортом Ахто Пахка, проверка технического состояния общественного транспорта не входит в компетенцию департамента. «Эти полномочия есть только у Департамента полиции и погранохраны, работники которого имеют право остановить транспорт, убрать его с дороги и запретить движение в связи с плохим техническим состоянием. Чиновники Департамента шоссейных дорог в подобном процессе участвуют только в качестве экспертов», - сказал Пахка и добавил, что департаменту о проблеме маардуских автобусов известно, перевозчика проверяли ранее и будут проверять в дальнейшем.

Автобусы в порядке, а в задержках виноваты пробки

«Для читателей газеты и жителей города Маарду хотим пояснить, что фирма Temptrans не является монополистом по пассажирским перевозкам в Маарду. Между городами Таллинн и Маарду ходят коммерческие автобусы, маршрутные такси и автобусы публичных линий. За организацию автобусного движения на коммерческих линиях и маршрутных такси отвечает Temptrans, на основании действующего разрешения на деятельность и утвержденных графиков движения автобусов. Что касается общественных линий, то это государственные автобусные линии, где перевозчиком является Temptrans. Перевозчик на общественные линии выбирается Центром общественного транспорта Северной Эстонии путём проведения государственного тендера», - рассказала секретарь AS Temptrans Катерина Клорен.