Жители Маарду восстали против автобусной фирмы

Всему виной кабальный договор

Депутат Маардуского горсобрания, лидер Союза Эдгара Сависаара в Маарду Николай Дегтяренко рассказал Rus.Postimees, что поток жалоб на компанию Temptrans AS от жителей Маарду набирает силу и, переполнив чашу терпения, захлестывает приемную мэрии города и эстонские СМИ. Пассажиры сообщают о грубых нарушениях графика движения, о катастрофическом техническом состоянии автобусов, о бездействии диспетчерской службы транспортного предприятия. И за все эти сомнительные «удовольствия» из карманов налогоплательщиков изымается ежегодно до полумиллиона евро, которые администрация Маарду выплачивает Temptrans AS.

«Мы слышим одни пустые обещания от мэра Маарду решить вопрос с общественным транспортом в городе. На дворе уже лето 2018 года, а воз и ныне там. Что мешало это сделать Владимиру Архипову в 2016 году, когда он стал мэром города? В этой ситуации я как депутат городского собрания мог бы злорадно заявить, что оппозиция Маарду давно предупреждала о нечестной игре мэрии на шахматной доске тендеров и о неизбежном провале в деле обслуживания пассажиров со стороны Temptrans AS. Однако радости никакой нет, есть только досада из-за нежелания и бессилия власти, неспособной исправить ситуацию, и обида за жителей Маарду, получивших транспортные мучения вместо обещанного бесплатного транспорта», - добавил Дегтяренко.

Он рассказал, что на сегодняшний день действует кабальный договор мэрии Маарду с Temptrans AS на выплату компенсаций компании Temptrans AS. «Есть юридическая оценка существующего договора с его многочисленными приложениями и дополнениями. По мнению экспертов, данный договор не соответствовал и не соответствует действующим нормам и законам, и с юридической точки зрения его можно признать недействительным. Получается, что наш мэр находится на крючке у Temptrans AS и не может справиться с растущими бизнес-интересами ненасытного монополиста. Уверен, что положение дел можно изменить к лучшему, если отправить руководство Маарду по одному известному маршруту, выписав бесплатный проездной в отставку. В противном случае жителям города скоро придется ходить до Таллинна пешком, провожая хмурыми взглядами проносящиеся мимо мэрские джипы и лимузины», – уверен депутат.